Son şampiyon İspanya'yı iki golle geçen İtalya rövanşı aldı

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) ikinci tur maçında İtalya ve turnuvanın son iki şampiyonu İspanya karşı karşıya geldi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maça hızlı başlayan taraf İtalya oldu. İlk 10 dakika içinde iki net pozisyona giren İtalyanlar, kaleci De Gea'yı geçmeyi başaramadı ancak 33. dakikada golü buldu. Ramos'un Pelle'ye yaptığı faulle kazanılan serbest vuruşta Eder'in direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleciden döndü, Giaccherini'nin altıpasta dokunduğu topu Chiellini tamamladı: 1-0

İlk yarıda başka gol olmayınca İtalya devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan taraf İspanya oldu ancak Buffon kalesinde başarılı olunca İspanyollar gol bulamadı. İtalya, ani ataklarla zaman zaman etkili oldu fakat 90. dakikaya kadar De Gea, İtalyan forvetlerine izin vermedi.

90+1. dakikada İtalya farkı ikiye çıkardı. Sonradan oyuna dahil olan Darmian'ın ortasında savunmadan seken topa Pelle boş pozisyonda vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Maçta başka gol olmayınca İtalya, İspanya'yı 2-0 yenerek, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Son iki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya, 2014 Dünya Kupası'ndan sonra EURO 2016'ya da erken veda etti.

İtalya, çeyrek finalde Almanya ile 2 Temmuz Cumartesi TSİ 22.00'de Bordeaux şehrinin aynı isimli stadında karşı karşıya gelecek.

Maçı yöneten Cüneyt Çakır, toplamda 6 sarı kart gösterdi, kırmızı kartına ise başvurmadı.