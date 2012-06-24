Son şampiyon İspanya yarı finalde

Son Avrupa ve Dünya Şampiyonu İspanya, favorilerinden olduğu Euro 2012'de adını yarı finale yazdırdı! Büyük turnuvalarda hiç yenemediği Fransa ile karşılaşan Matadorlar, Xabi Alonso'nun golleriyle 2-0 kazanarak, final yolunda Portekiz'in rakibi oldu.



Euro 2012'de Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya yarı finale yükseldi.

3. yarı finalisti belirleyecek maçta son Avrupa ve Dünya şampiyonu İspanya ile son turnuvalardaki kötü hatıraları unutturmak isteyen Fransa karşı karşıya geldi.

Maç, 19 ve 90'ıncı dakikada (penaltı) olmak üzere Xabi Alonso kaydettiği iki golle İspanya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İspanya böylece, Fransa karşısındaki şanssızlığına 2-0'lık galibiyetle son verip Euro 2012'de yarı finale adını yazdırdı.



Büyük turnuvalarda Fransa önde



İspanya ile Fransa, bu maça kadar tarihleri boyunca 30 kez karşı karşıya gelmişti.

Bu maçlardan 13'ü İspanya'nın, 11'i Fransa'nın galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Ancak Fransa, büyük turnuvalarda rakibiyle oynadığı 6 maçın 5'ini kazanmıştı. Bu maçlar arasında, 1984 Avrupa Şampiyonası finali de bulunuyordu.

2010 Dünya Kupası’nın açılış maçında İsviçre'ye yenildikten sonra oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan, birinde de berabere kalan Matadorlar, son 13 maçta kalesinde sadece 3 gol görmüştü.

İspanya'ya son olarak Fransa, 6 yıl önceki Dünya Kupası eşleşmesinde bir maçta 1'den fazla gol atmayı başarmıştı.



3'üncü şampiyonluğa doğru



Bu arada özellikle futbol tarihine ilgi duyanların tartıştığı bir konu artık daha fazla tartışılacak.

Bugüne dek hiçbir ülke üst üste 3 büyük turnuvada şampiyon olmayı başaramadı. 2008'de Avrupa, 2010'da da Dünya şampiyonu olan İspanya oturmuş kadrosu, hiçbir takımın çare üretemediği pasa ve top kontrolüne dayalı oyunu sistemi ile bu istatistiği değiştirebilecek yegane takım olarak görülüyor.

Ancak bunu başarabilmeleri için önlerinde kazanılması gereken zorlu 2 maç daha var.

İlk maç çarşamba akşamı Portekiz ile...