Son şampiyon İspanya çeyrek finalde

Euro 2012 C Grubu’da son şampiyon İspanya, gruptaki son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. İspanya, 88. dakikada Jesus Navas’ın attığı golle rakibini 1-0 yendi ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Hırvatistan ise turnuvaya veda etti.

Euro 2012 C Grubu’da son şampiyon İspanya, gruptaki son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

İspanya, 88. dakikada Jesus Navas’ın kaydettiği tek golle Hırvatistan’ı 1-0 mağlup etti ve puanını 7’ye çıkarttı. C Grubu’nu ilk sırada bitiren İspanya çeyrek final biletini alırken, İtalya’nın İrlanda’yı mağlup etmesiyle birlikte Hırvatistan turnuvaya veda etti. Grubu ikinci sırada bitiren İtalya, çeyrek finale yükselen diğer takım oldu.

Son maçlara 4 puan ve 4 averaj ile ilk sırada giren İspanya, maça Casillas, Pique, Sergio Ramos, Arbeloa, Jordi Alba, Iniesta, Xavi, Xabi, Alonso, Busquets, Silva ve Torres ilk 11’i ile başladı. Hırvatistan ise sahaya Pletikosa, Strinic, Corluka, Schildenfeld, Vida, Pranjic, Rakitic, Vukojevic, Modric, Srna ve Mandzukic ilk 11’i ile çıktı.

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte İspanya oyunun kontrolünü ele geçirdi. Orta sahada Hırvatistan’a yoğun baskı yapan son şampiyon, Silva ve Torres ile pozisyonlar üretse de skoru değiştirmeyi başaramadı. İspanya’nın 8 gol girişiminde 6 top kaleyi buldu, ancak İspanya kaleci Pletikosa’yı geçemedi.

Kendi sahasına gömülen ve kontrollü bir oyun sergileyen Hırvatistan ise kendi sahasından hızlı çıkarak rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Hırvatlar da yakaladıkları az sayıdaki pozisyondan faydalanamayınca ilk devre golsüz eşitlikle sona erdi.

Takımlar ikinci devreye de aynı 11’lerle başladı. Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu Hırvatistan yakaladı. 59. dakikada Modric, ayağının dışıyla arka direkteki Rakitici topla buluşturdu. Rakitic’in kafa vuruşunda Casillas zor pozisyonda gole izin vermedi.

İspanya kalan bölümde oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışırken, Hırvatistan kendi sahasından hızlı çıkarak İspanya’nın kalesinde önemli fırsatlar yakaldı. Ancak karşılaşmada son sözü söyleyen isim İspanya’dan Jesus Navas oldu.

88. dakikada sahneye çıkan Navas, kaydettiği golle İspanya’yı 1-0 öne geçirdi. Iniesta'nın aşırtma pasıyla topla buluşan Fabregas, topu bomboş durumdaki Jesus Navas'a verdi. Navas, çok rahat bir gole imza attı.

Kalan sürede başka gol olmazken, İspanya grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.



HIRVATİSTAN: 0 - İSPANYA: 1

Stat: Gdansk Arena

Hakemler: Wolfgang Stark, Jan-Hendrik Salver, Mike Pickel (Almanya)

Hırvatistan: Pletikosa, Vida (Dk. 66 Perisiç), Corluka, Schildenfeld, Striniç, Vukojeviç (Dk. 81 Eduardo), Rakitiç, Srna, Modriç, Pranjiç (Dk. 66 Jelaviç), Mandzukiç.

İspanya: Casillas, Arbeloa, Pique, Ramos, Alba, Xavi (Dk. 89 Negredo), Busquets, Xabi Alonso, David Silva (Dk. 73 Fabregas), Torres (Dk. 61 Navas), Iniesta

Gol: Dk. 88 Navas (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 27 Corluka, Dk. 44 Srna, Dk. 53 Striniç, Dk 90 Rakitic, Dk. 90 Mandzukic, Dk 90 Jelavic (Hırvatistan)