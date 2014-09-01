Son şampiyon Fenerbahçe, Süper Lig'e galibiyetle başladı

Süper Lig'de son 2 sezona puan kaybı ile başlayan Fenerbahçe bu kez zor da olsa 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk maçında Karabükspor'u ağırlayan son şampiyon 2 kez öne geçip, 2 kez beraberlik golüne engel olamadığı maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe, sezona galibiyetle başladı. 2 sezon önce ilk maçta Elazığspor ile berabere kalan, geçen sezon ise ilk hafta Konyaspor'a yenilen sarı lacivertliler, sezona yine puan kaybıyla başlamaktan zor da olsa kurtuldu.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Karabükspor karşısında ilk yarıda Emenike ile öne geçen ama Kumbela'ya engel olayan, ikinci yarıda ise Sow ile öne geçen ama bu kez de Kadlec'in kendi kalesine attığı golle 2-2'yi gören sarı lacivertlileri galibiyete Webo'nun golü ulaştırdı: 3-2

Maça Fenerbahçe, mecburi değişikliklerin haricinde Süper Kupa 11'i ile başladı. Cezalı Volkan ve sakat Alves dışındaki oyuncuları değiştirmeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sahaya Mert Günok, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topal, Meireles, Kuyt, Emre Belözoğlu, Sow, Emenike 11'ini sürdü.

Konuk Karabükspor'da ise Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın ilk 11 tercihi Waterman, Erdem Özgenç, Emre Güngör, Yiğit İncedemir, Mabiala, Aykut Akgün, Sow, Hakan Özmert, Erkan Kaş, Viola, Kumbela şeklinde oldu.

Fenerbahçe 1. dakikadan itibaren rakibinin üzerinde baskı kurdu. Gol geliyorum dedi. O gol olmasa 1-2 dakika sonra gol olacağını hissettirdi. Oyun genel anlamda Fenerbahçe'nin istediği gibi geçti. Karabükspor çok fazla istediği gibi top kapıp Fenerbahçe'yi rahatsız edebileceği atakları, atak şanslarını elde edemedi. Bunda hiç şüphe yok ki perşembe günü çok zor bir maç yapmış olmalarının da payı vardı.

Bu şekilde başlayan maçta sarı lacivertliler golü çabuk buldu. 8. dakikada Kuyt'ın ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Emenike, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kaleci Waterman'ın bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 1-0

Ancak maça fırtına gibi giren sarı lacivertlilerde tempo ilerleyen dakikalarda düşmeye başladı. Karabükspor ise giderek daha fazla rakip yarı alanında görülmeye başladı.

Bu şablon da neticesini 35. dakikada verdi. Erdem Özgenç'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahasında müsait bir durumda topa kafa vuran Kumbela, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

40. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin'in yaptığı ortada Gökhan Gönül'ün penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

42. dakikada Sow'un ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunda, topu kaleci Mert Günok çeldi. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada Erdem Özgenç'in serbest vuruşta yaptığı ortaya ceza alanı içinde topla buluşan Sow'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan serbest atış kazandı. Topun gerisine gelen Emre Belözoğlu ceza sahasına orta yapmak yerine ceza sahasının dışına takım arkadaşı Raul Meireles'e pasını aktardı. Raul Meireles ceza sahasının dışından sağ ayakla topun gelişine sert bir şut çıkardı ama kaleyi bulan şutu Boy Waterman önledi.

Ancak 1 dakika sonra Fenerbahçe yeniden öne geçti. Orta alanda topla buluşan Raul Meireles ceza alanına doğru uzun bir pas gönderdi. Karabükspor savunmasında Larrys Mabiala ile Erkan Kaş'ın arasında bir anlaşmazlık yaşandı ve Erkan Kaş'ın ayağından seken top bir anda ceza sahasındaki Sow'un önünde kaldı. Moussa Sow da altı pasın gerisinden gelişine vurduğu sert şut ile takımını 2-1 öne geçirdi.

60'da Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarma şansını tepti. Karabükspor savunmasında Yiğit İncedemir bir anda hata yapıp topu kaptırdı. Araya giren isim Dirk Kuyt oldu. Hollandalı oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldı, topu yana çekip sol ayakla vuruşunu da yaptı. Ancak Karabükspor Boy Waterman, altından boş kaleye giden topu son anda yakalayarak golü önledi.

Karabükspor'un kritik top kayıpları bununla da sınırlı kalmadı. 64. dakikada Erdem Özgenç topla fazla oynayınca rakibi Caner Erkin araya girdi. Caner Erkin topu sürdükten hemen sonra sol ayakla şutunu kaleye gönderdi ancak Waterman topa son anda uzanıp kurtarmayı başardı.

67. dakikada skora bir kez daha denge geldi. Düelloyusürdüren ise bunu istemeden yapan biriydi; Kadlec... Sol kanatta topla buluşan Erkan Kaş rakip kaleye ilerledi, uygun açıyı bulduktan sonra çok sert bir şut çıkardı. Fenerbahçe kalecisi Mert Günok topu kurtardı ancak Kadlec seken topu kornere göndermek isterken kafayla kendi ağlarına gönderdi: 2-2

71'de yeni transfer Diego'nun ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mehmet Topal kafayla vuruşunu yaptı ama Karabükspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Ancak maçta hatalar zinciri sürüyordu. 82. dakikada Meireles'in sağdan ortasında oyuna sonradan giren Webo kafayı vurdu. Kaleci Waterman, üzerine gelen topu elinden kaçırdı, kaleye yönelen topu savunma çıkarmaya çalışsa da top çizgiyi geçmeden önce yetişemedi ve Fenerbahçe maçta 3. kez öne geçti: 3-2

85. dakikada sol kanatta topu iyi bir şekilde kontrol eden Diego ardından topu rakip ceza sahasına doğru hareketlendi. Diego ayyın yakınındaki takım arkadaşı Moussa Sow'a pasını aktardı. Moussa Sow ceza sahası yayının üzerinden önünde savunma oyuncusu olmasına rağmen şutunu kaleye doğru gönderdi. Ancak top yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda iki takımın da gol arayışları sonuç vermeyince Fenerbahçe, Karabükspor'u 3-2 mağlup etti.