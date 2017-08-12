Son şampiyon Chelsea yeni sezona kâbus gibi başladı

Son İngiltere Premier Lig şampiyonu Chelsea, evinde konuk ettiği Burnley’e 3-2 mağlup oldu. 14. dakikada kaptan Gary Cahill’in atılmasıyla 10 kişi kalan Chelsea, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda Alvaro Morata ve David Luiz’le bulduğu goller, puan almalarına yetmedi.

Son şampiyon, Premier Lig’e oldukça sert başladı. Henüz 3. dakikada Marcos Alonso’nun gördüğü sarı kart, çıkacak kartların habercisi oldu. 14’te Chelsea kaptanı Gary Cahill direkt olarak kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra dağılan rakip savunmadan yararlanan konuk ekip, ilk golünü Sam Vokes’la 24. dakikada buldu: 0-1. 39’da farkı ikiye çıkaran isim Stephen Ward oldu: 0-2.

İlk yarının bitmesine normal süreyle 2 dakika vardı ki, 43’te ilk golün sahibi Vokes yine sahneye çıktı. Belçikalı orta saha Steven Defour’un pasını gole çeviren Vokes, farkı 3’e çıkardı: 0-3.

İkinci yarıda, 59. dakikada Antonio Conte, tartışmaya açık bir kararla Michy Batshuayi’yi çıkarıp Alvaro Morata’yı aldı. Kararın tartışmaya açık olan kısmı Batshuayi’nin performansından ziyade, İtalyan çalıştırıcının savunma veya orta alandan birini eksiltmeyi düşünme ihtimalinin de olası olmasıydı.

Chelsea’nin 75 milyon Euro’ya transfer ettiği Morata, oyuna girdikten sonra resmi olarak ilk golünü de attı. Maç boyunca ‘bal yapamayan arı’ gibi çalışan Willian’ın ortasını iyi değerlendiren İspanyol golcü, 69’da farkı 2’ye indirdi: 1-3.

Ev sahibi Chelsea, 81. dakikada Cesc Fabregas’ın ikinci sarı karttan oyun dışı kalmasıyla 9 kişiyle devam etmek zorunda kaldı. 88’de Chelsea’nin ilk golün sahibi Morata’nın kafayla aşırttığı topu tamamlayan David Luiz, attığı golle maçın skorunu da belirledi: 2-3.