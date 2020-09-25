Son şampiyon Başakşehir'e bir darbe de Karagümrük'ten!

Süper Lig'in 3. haftası Karagümrük - Başakşehir mücadelesiyle başladı. Son şampiyon Başakşehir, bu mücadeleden de boynu bükük ayrıldı.

Karagümrük 47. dakikada Ramazan Civelek ile kullandığı korner atışı sonrasında Enzo Roco ile golü buldu.

Maç boyu üstünlüğünü koruyan Kırmızı Şimşekler, 90. dakikada gelişen kontratakta Sabo ile bir gol daha bulup sahadan 3 puanla ayrıldı.

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 82. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle Karagümrük puanını 7'ye yükseltti. Başakşehir ise henüz ligde puanla tanışamadı.