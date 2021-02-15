Son şampiyon Başakşehir, düşme potasında

Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe ile ligin son şampiyonu Başakşehir karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı. Bu skorla Başakşehir, 18. sıraya gerileyerek küme düşme potasına girdi.

Göztepe’nin 4 maçlık galibiyet hasretine son veren golleri 24. dakikada Soner ve 53. dakikada Zulj penaltıdan kaydetti. Başakşehir ise 59. dakikada Deniz Türüç ile skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Göztepe 29 puana yükselirken, Başakşehir 24 puanla 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

Göztepe ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda; Başakşehir ise sahasında ligin formda ekibi Trabzonspor’u ağırlayacak.

Aykut Kocaman da çare olamadı

Çaykur Rizespor ile 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan teknik direktör Okan Buruk’un yerine göreve alan Aykut Kocaman, 5-1’lik Hatayspor mağlubiyetini tribünden izlemişti.

Başakşehir, Kocaman yönetiminde çıktığı 3 lig maçında da puanla tanışamadı. Son şampiyon, üst üste 4. yenilgisini aldı:

Başakşehir 1-5 Hatayspor

Galatasaray 3-0 Başakşehir

Başakşehir 0-1 Karagümrük

Göztepe 2-1 Başakşehir