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Spor

Son Roland Garros şampiyonu Rafael Nadal, Queen's'ten çekildi

Roland Garros ertesi dinlenmek istediğini ifade eden İspanyol raket, çim kort sezonunu geç açacak

14 Haziran 2017 14:24

Roland Garros'ta 10. şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Rafael Nadal, çim kort sezonunda katılmayı planladığı ilk turnuva olan Queen's'ten çekildiğini açıkladı.

Uzun bir toprak kort sezonunu geride bıraktığını hatırlatan Nadal, doktorunun da tavsiyesi üzerine turnuvada mücadele edemeyeceğini belirterek, "Bu kararı almak üzücü, çünkü Queen's Club'ı seviyorum. Bu turnuvada 2008 yılında şampiyon olmuştum ve ne zaman burada mücadele etsem Wimbledon'da finale yükseldim." ifadelerini kullandı.

Dünya 1 numarası Andy Murray'nin şampiyonluk unvanını korumak için mücadele edeceği Queen's 19 Haziran'da, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon ise 3 Temmuz'da başlayacak.

Kariyerinde toplam 15 Grand Slam zaferi bulunan Rafa Nadal, 2008 ve 2010 yıllarında Wimbledon'da şampiyonluk yaşamıştı.

 

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