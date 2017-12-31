Son porno sineması kapanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 35 yıldır porno film oynatan Beverley sinemasının şubat ayında kanapacağı bildirildi.

Euronews'de yer alan habere göre, Paris’in Grand Boulevards mahallesinde bulunan Beverley sinemasının müşterileri arasında daha çok yaşı ilerlemiş olanların yanı sıra çiftler ve meraklı gençler var.

Sinemada 150 porno filmi hâlâ fotoğraf filmi üzerinden oynatılıyor. 74 yaşına gelen Beverley’in sahibi Maurice Laroche Fransız medyasına yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle artık emekliye ayrılacağını söyledi.

Paris’te 1970’li yıllarda porno filmi oynatan 40 sinema bulunuyordu. Pornonun internette tüketilmeye başlamasıyla sinema salonları da zaman içinde işlevini yitirdi.