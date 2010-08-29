Son Patrik Bartholomeos mu?

T24 - CNN International'ın belgeselde "Bartholomeos son Patrik olabilir mi?" sorusu gündeme getirildi.



Heybeliada Ruhban Okulu kapalı olduğu için din adamı yetiştirilemiyor olması, akıllara Bartholomeos'un son patrik olabileceğini getirdi...



CNN International televizyonu, Türkiye'deki Rum Ortodoks azınlığın durumuna ve İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin geleceğine ilişkin bir belgesel yayınladı.



Türkiye'de Rum Ortodoksların sayılarının giderek azaldığına dikkat çekilen belgeselde, Bartholomeos'un son Patrik olabileceği iddia edildi. Buna gerekçe olarak Türkiye'nin Patrik olmak için vatandaşlığı şart koşması, ancak olası adayların çoğunun Türk vatandaşlığı olmaması gösterildi.



Bartholomeos da, hükümetin müdahalesi nedeniyle seçimlerin özgür yapılamadığını savundu, ancak son Patrik olduğuna inanmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Umutluyum. Yunanistan'dan gelip Türkiye'ye yerleşmek isteyen birçok genç var. Bu geçmişe göre ters bir akım."



CNN International'ın İstanbul muhabiri Ivan Watson'ın hazırladığı belgeselde, Türkiye'de yaşayan Rum azınlıkla ilgili tarihi gelişmeler anlatıldı ve Rumların sayılarının giderek azaldığına dikkat çekildi.

Din adamı yetiştirilemiyor



Belgeselde Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapalı olması nedeniyle, din adamı da yetiştirilemediği ifade edildi.



