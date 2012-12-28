Son özelleştirmeye teklif 2.2 milyar dolar

2012'nin son özelleştirmesi olan Elektrik Üretim AŞ'ye ait Seyitömer Termik Santral ihalesini 2 milyar 248 milyon dolarla Çelikler İnşaat kazandı.

Elektrik dağıtım şirketleri ile köprü ve otoyolların ardından 2012'nin son büyük özelleştirmesi Seyitömer Termik Santrali'nin ihalesi yapıldı.

İhalede elemesiz turda en yüksek teklif 1.2 milyar dolar oldu. İlk elemeli turda Özkar İnşaat ve Elsan Elektrik elendi, tutar 1.6 milyar dolara yükseldi.

İkinci elemeli turda Altek Alarko Elektrik ve Bilgin Enerji-Suba Ortak Girişim Grubu ihale dışı kalırken, 1 milyar 801 milyon dolar oldu. Son elemeli turda Doğan Enerji ve IC İçtaş Enerji elendi. Açık artırma 1 milyar 912 milyon dolardan başladı.

Açık artırma sürecinde D Enerji, Kolin İnşaat, Limak, Park Holding, Torunlar-Eren, Konya Şeker Siyahkalem, Aksa Eti Bakır çekildi.

Son ikiye kalan Eti Bakır ve Çelikler arasında kapışmanın yaşandığı ihaleyi 2 milyar 248 milyon dolarlık teklifiyle Çelikler İnşaat kazandı.

Seyitömer'in özelleştirmesi, Seyitömer Termik Santrali'nin varlık satışı, TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazların varlık satışı ve linyit sahalarının ruhsatlarının işletme hakkının devri yöntemi ile bir bütün halinde gerçekleştiriliyor.

Kimler teklif verdi?

Kütahya'nın Seyitömer ilçesinde bulunan 600 MW gücündeki termik santralinin özelleştirilme ihalesi için şu yatırımcılar teklif vermişti:

''Torunlar-Eren Ortak Girişim Grubu, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret AŞ, D Enerji Üretim ve Yatırım AŞ (Doğuş Grubu), Ayen Enerji AŞ, Park Holding AŞ, Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Aksa Enerji Üretim AŞ, Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ, Eti Bakır AŞ, Bilgin Enerji-Suba Ortak Girişim Grubu, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret AŞ-Fernas İnşaat A.Ş. Ortak Girişim Grubu, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ-Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu.''

Üretim kapasitesi 4 milyar kWh

Dört ünitesi bulunan ve toplam kurulu gücü 600 MW olan Seyitömer Termik Santrali'nin yıllık üretim kapasitesi 2011 yılı itibariyle yaklaşık 4 milyar kWh olurken, kapasite kullanım oranın yüzde 74 olarak gerçekleştiği belirtildi.