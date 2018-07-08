Son OHAL KHK'sı ile 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olduğu belirtilen 701 sayılı düzenleme ile kamuda 18 bin 632 personel ihraç edilirken, 148 personel ise görevlerine iade edildi.

Yükseköğretim Kurumları'ndan 199'u akademisyen, 52'si de idare çalışanı olmak üzere 251 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile, 12 dernek, 3 gazete, 1 televizyon kanalı da kapatıldı.

Darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in 18 Temmuz gecesi sona ermesi bekleniyor. Söz konusu KHK metnine göre, ihraç edilen kişilerin kamuya geri dönmesi mümkün olmayacak.

Aynı KHK ile daha önce görevden ayrılan 324 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin de rütbeleri alındı.

Yurt dışında öğrenim gören bir kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

KHK metninde, kamu personeline yönelik ihraçlara bu kişilerin "terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyet, iltisak veya irtibatları olmaları" gerekçe gösteriliyor.

Kamu görevleri son bulan bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemediği gibi, kamu hizmetinde de istihdam edilemeyeceği belirtiliyor.

İhraç edilen kamu personelinin "mahkumiyet kararı aranmaksızın" rütbeleri ve memuriyetleri alınıyor, bakanlıklardan yapılacak bildirimler sonrası da pasaportları iptal ediliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Perşembe günü yaptığı açıklamada "6 Temmuz'da son KHK'mızı yayınlayacağız. Emniyet ve TSK'dan ihraçlar olacak, terörle mücadeleyi zaafiyete uğratmayacak düzenlemeler orada yer alacak'' ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım yüz binlerce kamu çalışanının beklediği OHAL KHK'sının bu tarihte çıkmaması üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz" demişti.