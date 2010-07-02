Son nefesini vermeden eşini aradı

T24-

Siirt

Pervari

PKK

Mustafa Çuhadar

şehit

Yunus Berber

Bayburt 48. Piyade Tugayı'na bağlı olan Berber'in, Siirt'e geçici görevle gittiği öğrenildi. Piyade Uzman Çavuş Yunus Berber'in, Karaman'ın Ermenek ilçesi Yukarıçağlar köyündeki ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Berber de (26) eşinin öldüğünü, babasının Konya'daki evindeyken öğrendi.Yasemin Berber'in baba evinin bulunduğu merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki binanın balkonlarına Türk bayrağı asıldı. Askeri yetkililer ve bir ambulans da binanın önünde bekledi. Yasemin Berber, gazetecilere, "Eşim, operasyona çıkmadan önce telefonda, 2.5 yaşındaki kızımız Esilanur'u öpmemi istemişti" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Çavuş Yunus Berber'in gece yarısı yapılan saldırıdan sonra sabah saatlerinde yaralı halde eşini ve ailesini telefonla aradığı ve "Ben iyiyim, merak etmeyin" dediği öğrenildi. Uzman Çavuş Berber'in konuşmadan 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin babasının ve ağabeyinin mezarının da bulunduğu köyünde toprağa verileceği bildirildi. Yunus Berber'in 2 erkek kardeşi olduğu ve çiftçilikle uğraştıkları kaydedildi.