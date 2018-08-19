Ekonomideki karmaşık gelişme ve teknik kavramları, “Ayşe Teyze” ve benzeri ifadelendirmelerle sembolize ettiği kitlelere gündelik dil eşliğinde aktararak, Türk basın tarihinde bir ekol yaratan Prof. Dr. Güngör Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Uras'ın ölümüyle ilgili ekonomi yazarı Uğur Gürses, "Güngör Uras son nefesine kadar kalemini düşürmedi. Yazarken öğrenme çabası saygıya değerdi. Üzgünüm" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da Twitter hesabından "Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca...Anlaşılır ekonomi yazıları, tevazusu, pek çok genç gazeteciye yol göstericiliği... Bana da hep ağabeylik yaptı...Güngör Hoca'yı çok özleyeceğim.." paylaşımında bulundu.

Uras'ın ölümüne ilişkin olarak yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Mahfi Eğilmez: Ekonomi dünyasının üstadı, hocamız, ağabeyimiz Güngör Uras'ı kaybettik. Başımız sağ olsun.

Özgür Demirbaş: Çok üzüldüm, çok üzüldüm. Güngör Uras’ı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar dilerim