-SON MODEL JİPLER YOLA SAÇILDI ŞANLIURFA (A.A) - 27.10.2010 - Şanlıurfa'da çıkmaya çalıştığı rampada freni boşalıp geri geri gitmeye başlayan tırın dorsesindeki son model jipler, yola saçıldı. Alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyine jip taşıyan Halit Faraç yönetimindeki Suriye plakalı tırın sürücüsü, kent merkezinden geçen E-90 Karayolunun İpekyolu Bulvarı kesimindeyken önüne çıkan bir araç nedeniyle fren yaparak durmak istedi. Bu esnada freni boşalarak rampadan geri geri gitmeye başlayan tırın dorsesi karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir ağaç ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazada dorsedeki son model jiplerden 3'ü yola, 1 tanesi ise köprüden aşağıya düştü. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri önlem alırken, TEDAŞ ekipleri de yol üzerindeki elektriği kesti. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapanmasına neden olan kazada, araçların yoldan çekilmesinin ardından, güzergah yeniden ulaşıma açıldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.