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Spor

Son maçına çıkmayan Galatasaray şampiyonluk kutlaması yapacak!

Basketbol ligi play-off final serisinin son maçına çıkmama kararı alan Galatasaray'ın, yarın düzenleyeceği bir etkinlikle şampiyonluk kutlaması yapacağı öğrenildi

19 Haziran 2014 22:54

Beko Basketbol Ligi Play-Off final serisinde Fenerbahçe’yle karşılaşan ve seride durum 3-3 berabere iken Ülker Arena’da oynanacak son maça, Basketbol Federasyonu’nu protesto ederek çıkmama kararı alan Galatasaray’ın, yarın şampiyonluk kutlaması yapacağı öğrenildi. 

Radikal’de yer alan habere göre, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, yarın basketbol şubesinin sporcu, teknik adam ve çalışanlarıyla kulüp yöneticilerinin de katılacağı bir şampiyonluk kutlaması organize edilecek. 

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