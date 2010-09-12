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Bu tarihi başarının mimarlarından olan Kerem Gönlüm, maç sonrasında sıcağı sıcağına hurriyet.com.tr'ye duygularını anlattı.



İşte Kerem'in maç sonrası açıklamaları: "Bulutların üzerindeyiz. Harika bir durum. Şu anda bu durumun keyifini çıkartmak istiyoruz. Tarihe geçtik, bu durumu nasıl tarif edebilirim ki.Taraftarımız yine her zamanki gibi mükemmeldi. 70 milyonun yüreği ve duaları da bizimle beraberdi. Şimdi sırada final var. Onu da kazanmak istiyoruz. Son maçın günahı olmaz. Hiç yenilmeyen Amerika'yı yenerek altın madalyayı istiyoruz. Sonuçta onlar da yenilmeyecek bir takım değiller."



