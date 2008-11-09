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Spor

Son maçı hatırlayalım

09 Kasım 2008 02:00


Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son çarpışması geçtiğimiz sezonun 32. haftasında 27 Nisan günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanmıştı.

Galatasaray kritik maçı 1-0 kazanarak şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etmişti. Maçı tek golü 37. dakikada Shabani Nonda'dan gelmişti. Bu akşamki dev maç öncesi şimdi kısa bir nostalji, iki takım arasında oynanan son maça götürüyoruz sizleri.

Stat: Ali Sami Yen
Hakemler: Fırat Aydınus, Bülent Gökçü, Serkan Ok
Galatasaray: Aykut, Sabri (Dk. 90 Mehmet Güven), Emre, Servet, Hakan Balta, Barış, Ayhan, Mehmet Topal, Arda, Ümit (Dk. 78 Song), Nonda (Dk. 62 Hakan Şükür)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano (Dk. 43 Yasin), Edu, Uğur (Dk. 73 Vederson), Kazım (Dk. 58 Semih), Maldonado, Aurelio, Deivid, Alex, Kezman
Gol: Dk. 37 Nonda (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Dk. 52 Ümit, Dk. 84 Mehmet Topal (Galatasaray)

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