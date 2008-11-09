Son maçı hatırlayalım



Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son çarpışması geçtiğimiz sezonun 32. haftasında 27 Nisan günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanmıştı.



Galatasaray kritik maçı 1-0 kazanarak şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etmişti. Maçı tek golü 37. dakikada Shabani Nonda'dan gelmişti. Bu akşamki dev maç öncesi şimdi kısa bir nostalji, iki takım arasında oynanan son maça götürüyoruz sizleri.



Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Fırat Aydınus, Bülent Gökçü, Serkan Ok

Galatasaray: Aykut, Sabri (Dk. 90 Mehmet Güven), Emre, Servet, Hakan Balta, Barış, Ayhan, Mehmet Topal, Arda, Ümit (Dk. 78 Song), Nonda (Dk. 62 Hakan Şükür)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano (Dk. 43 Yasin), Edu, Uğur (Dk. 73 Vederson), Kazım (Dk. 58 Semih), Maldonado, Aurelio, Deivid, Alex, Kezman

Gol: Dk. 37 Nonda (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 52 Ümit, Dk. 84 Mehmet Topal (Galatasaray)

