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Ekonomi

Son liste Trump'a sunuldu; Fed'in yeni başkanı kim olacak?

Adaylar Janet Yellen, Kevin Warsh, Gary Cohn ve Jerome Powell

04 Ekim 2017 13:35

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Fed'e başkanlık yapması için önerdikleri adayların nihai listesini başkana sundu ve araştırmayı sonlandırdı.

Bloomberg HT'nin haberine göre adaylar; mevcut başkan Janet Yellen, Kevin Warsh, Gary Cohn ve Jerome Powell.

Beyaz Saray aynı zamanda Fed'in başkan yardımcılığı için araştırmasını da sürdürüyor. Trump'ın Fed'e dört atama yapma hakkı bulunuyor; başkan, başkan yardımcısı ve iki guvernör.

Şu anda önde gelen bir ismin mevcut olmadığını vurgulayan kaynaklar, Başkan Trump'ın geçtiğimiz hafta Yellen, Cohn, Warsh ve Powell ile görüşme gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Öte yandan bazı kaynaklara göre Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn, Başkan Trump'ın açık bir şekilde kendisini göreve getirebileceğini belirtmesinin ardından, seçim sürecine yardımcı olmak için görevinden çekilmişti.

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