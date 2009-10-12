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Dünya

Son küller Southampton’a

Son Titanik kazazedesi Dean’nin külleri, İngiltere’deki Southampton limanından denize dökülecek.

12 Ekim 2009 03:00

Geçen mayıs ayında 97 yaşında hayatını kaybeden son Titanik kazazedesi Millvina Dean’nin külleri, geminin yolculuğa başladığı İngiltere’deki Southampton limanından denize dökülecek.

İngiltere’den 15 Nisan 1912 ’de yola çıktıktan sonra Kanada’da batarak 1513 kişinin öldüğü gemiden kurtulan en genç kişi olan Dean için 24 Ekim’de tören düzenlenecek. Titanik kazazedeleri arasında son ölen isim olan Dean’in külleri denize dökülüp anma töreni yapılacak. Dean, Titanik faciasında babasını kaybetmiş, annesi ve kardeşiyle birlikte kurtulmayı başarmıştı.

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