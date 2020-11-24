Son klibi RTÜK'ten 'müstehcenlik' uyarısı alan İrem Derici: Uzun zamandır uyarılmamıştım, iyi geldi

Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), İrem Derici'nin 'Senin hastan' adlı şarkısının klibi için müstehcenlik uyarısında bulundu. Derici ise kişisel Twitter hesabında "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" dedi.