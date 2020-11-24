Son klibi RTÜK'ten 'müstehcenlik' uyarısı alan İrem Derici: Uzun zamandır uyarılmamıştım, iyi geldi

Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), İrem Derici'nin 'Senin hastan' adlı şarkısının klibi için müstehcenlik uyarısında bulundu. Derici ise kişisel Twitter hesabında "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" dedi.
Şarkıcı İrem Derici'nin Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile 'Senin Hastan' adlı şarkı için çektiği klip, Radyo ve Televizyon Kurulu'ndan (RTÜK) müstehcenlik uyarısı aldı.
Derici ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" ifadesini kullandı.
Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klipte yer alan sahneler çokça konuşulmuştu. Klip, kısa sürede YouTube Trend Videolar listesine girmiş ve uzun süre ilk sıralarda kalmıştı.