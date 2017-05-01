Son KHK'yla Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen 13 akademisyen gözaltına alındı

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 689 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen 13 akademisyen gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişi ise evlerinde bulunamadı.

689 Sayılı KHK ile 484’ü akademisyen kamudan toplamda 3 bin 939 kişi ihraç edilmişti.

Dicle Üniversitesi’nden ihraç edilen ve çoğunluğunu profesörlerin oluşturduğu 16 akademisyenin evlerinde ve üniversitedeki bürolarında arama yapıldı. Aramaların ardından akademisyenler ifadelerine başvurulmak için gözaltına alındı.