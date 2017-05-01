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Son KHK'yla Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen 13 akademisyen gözaltına alındı

689 sayılı KHK ile 484 akademisyen ihraç edilmişti

01 Mayıs 2017 19:01

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 689 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen 13 akademisyen gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişi ise evlerinde bulunamadı. 

689 Sayılı KHK ile 484’ü akademisyen kamudan toplamda 3 bin 939 kişi ihraç edilmişti.

Dicle Üniversitesi’nden ihraç edilen ve çoğunluğunu profesörlerin oluşturduğu 16 akademisyenin evlerinde ve üniversitedeki bürolarında arama yapıldı. Aramaların ardından akademisyenler ifadelerine başvurulmak için gözaltına alındı.

 

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