Son kez yeşil sahalardaydı

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‘Enke bana açılmadı’

Futbol her şey olmamalı’

Başkan Kind’ten anlamlı konuşma

Geçtiğimiz salı günü intihar eden Alman kaleci Robert Enke için Hannover’deki AWD-Arena Stadı’nda cenaze töreni düzenlendi. 45 bin kişinin katıldığı töreni beş televizyon naklen yayınladı, Dünya Futbolu’nun birçok ünlü ismi Enke’yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı Geçtiğimiz salı günü trenin önüne atlayarak intihar eden Alman Milli Takımı ve Hannover 96’nın kalecisi Robert Enke için Hannover’deki AWD-Arena Stadı’nda cenaze töreni düzenlendi.Almanya’da beş televizyon kanalından naklen yayınlanan törene, Enke’nin eşi Teresa, Alman Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Hannover 96 kulübünün yöneticileri, milli takım oyuncuları, Bundesliga ve yabancı kulüplerin futbolcuları ve temsilcileri, Alman futbolunun efsane ismi Franz Beckenbauer, Federal İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Alman Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann ve statta bulunan yaklaşık 45 bin kişi katıldı.Enke’nin tabutu oyun sahasının ortasına konulurken, Teresa Enke, aile yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte sahanın kenarında kurulan podyumda yer aldı. Alman Milli Takımı oyuncuları, teknik kadrosu ve hemen hemen tüm taraftarların siyah renkte giysiler giydikleri, kulübün renkleri olan yeşil-beyaz-siyah atkılar taktıkları görüldü.Taraftarlar tabuta doğru yürüyüşe geçtiği sırada Enke’nin eşi Teresa ayağa kalkıp, alkışladı. Teresa Enke, tabutun önünde dururken göz yaşlarına hakim olamadı. Almanya Milli Takımı’ndan arkadaşlarının da tabutun yanına yaklaşarak, arkadaşlarına veda ettikleri gözlemlendi.Törende bir öğrenci, Hannover 96’nın kulüp şarkısı olan “Eski Aşk” (Alte Liebe) adlı şarkıyı seslendirdi. Törenin sonunda Enke’nin tabutu takım arkadaşları tarafından omuzlarda taşınırken; taraftarlar atkılarını kaldırarak selam durdu. Sadece aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle Enke’nin naaşı, 2 yaşında hayatını kaybeden kızı Lara’nın mezarının yanına gömüldü.Mesleği psikoterapistlik olan Enke’nin babası Dirk Enke, Alman Der Spiegel dergisinin dün çıkan sayısında oğlunun uzun zamandır rahatsızlığının var olduğunu açıkladı. Enke, “Hastalığının içinde olan bir şey yüzünde olduğunu düşünmüyorum. Yaşadığı şartlar bunu tetikledi. Onunla defalarca konuşmaya çalıştım. Ama onu bana açılmaya ve depresyonu hakkında konuşmaya ikna edemedim. Lara’nın ölümü onu tahmin edilenden çok daha fazla etkiledi” diye konuştu.Alman Futbol Federasyonu Başkanı Zwanziger törende yaptığı konuşmada, sporun dışına da bakılması gerektiğini belirterek, “Futbol, yaşamdaki her şey olmamalı. Siz taraftarlar, kahramanlarınızın günlük hayatlarında karşılaştıkları baskılara daha fazla anlayış göstermelisiniz. Gelecekte Almanya’nın yıldızları olacak futbolcuların aileleri; eğer çocuklarınızın bir gün milli takım oyuncuları olacaklarını düşünüyorsanız, sadece zaferi düşünmeyin” diye konuştu.Hannover 96 Kulübü Başkanı Martin Kind, “Robert Enke, bizim kalplerimizi fethettiği bu stada bir daha hiçbir zaman gelemeyecek. Robert Enke’yi sadece elde ettiği başarıları popüler yapmadı. Kişiliği bunda büyük pay sahibiydi. Sen kelimenin tam anlamıyla bir numaraydın. Bu yüzden kalplerimiz çok ağır durumda” dedi.