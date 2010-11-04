Son kararı Yargıtay Başsavcılığı verecek!

T24

CHP’deki tüzük krizini tetikleyen uyarıların sahibi olan Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın her iki başvuru ile ilgili yapacağı değerlendirme CHP’nin kaderini etkileyecek önemde olacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün 13 genel başkanı ve genel sekreteri atadı. vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Çünkü Başsavcılık, CHP genel Merkezi’nden yeni tüzüğe göre işlem yapmasını ve sonucunu 10 Kasım’a kadar Başsavcılığa göndermesini istemişti. Buna karşılık Önder Sav ekibi, Parti Meclisi’nin aldığı kurultaya gitme kararını Yargıtay Başsavcılığı’na götürecek. Sav, Kılıçdaroğlu’nun aldığı kararın hukuka aykırı olduğu ve geçersiz sayılması gerektiğini öne sürecek.Başsavcılık, CHP’de, Mayıs ayında ertelenmesine karar verilen tüzüğün yürürlükte olduğu görüşünü CHP’ye iletmişti. Başsavcı Yalçınkaya imzasıyla CHP’ye gönderilen yazılarda bu tüzüğe göre yapılması gereken işlemlerin yerine getirilmesi istenmişti. Başsavcı Yalçınkaya önceki gün, bu yazıların yeni bir kurultay toplanmasını gerektirmediğini söylemişti. Yalçınkaya şimdi CHP’den gelen iki ayrı karardan hangisinin geçerli olacağına da karar verme durumuna geldi.Bu arada CHP’deki krizi yorumlayan Yargıtay kaynaklarında, yasalara ve tüzüğe göre, parti genel başkanının katılımı olmadan toplanan Parti Meclisi’nin kurultay kararı alamayacağı görüşü ağır basıyor. Bu nedenle girilen bu hukuk mücadelesinde ibrenin Kılıçdaroğlu’ndan yana olduğu yorumları yapılıyor.