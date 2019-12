Son kale de düştü!..

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 10. dakikasında Adebayor, 11. dakikasında Walcott, 21. dakikada Diaby, 50. dakikada Song ve 90+3. dakikada Ramsey'den geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin gollerini ise 19. dakikada Silvestre (kk) ve 79. dakikada Güiza kaydetti. Devler Ligi'ndeki ilk maçında Porto deplasmanından puansız dönen, ikinci maçında ise Dinamo Kiev ile sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Arsenal'e mağlup olarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki 3. maçında Kadıköy'de İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, 15 maç aradan sonra ilk kez Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda mağlubiyet tatı. Özellikle son iki sezondur yaptığı maçlarda saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Milan (23 Kasım 2005) karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından, Kadıköy'de yenilgi yüzü görmemişti.Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal takımıyla yaptığı maçta, sarı-lacivertli ekipte Kazım sürprizi yaşandı. Kocaelispor maçından sonraki antrenmanlarda yer alırken, teknik direktör Luis Aragones tarafından sürpriz bir biçimde, karşılaşmada 18 kişilik maç kadrosuna dahi alınmadı. Aragones, Kazım'ın yerine Arsenal maçında Maldonado'ya ilk 11'de görev verirken, Fenerbahçe'de orta alanın sağında Semih görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle maçta oynayıp oynamayacağı karşılaşmanın başlama saatinde belli olacağı açıklanan Gökhan, ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Can ve Tümer'in yanısıra, Deivid ve Vederson da kadroya alınmadılar.Arsenal'in peş peşe gelen gollerinin ardından protestoya başlayan Fenerbahçe taraftarları statda ı love you Zico tezahüratlarında bulundu.STAT: Şükrü SaracoğluHAKEM: Peter FröjdfeldFENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan (Dk. 74 Burak), Edu, Lugano, Roberto Carlos, Maldonado (Dk 51 Ali Bilgin), Selçuk, Alex, Uğur, Semih, GüizaTEKNİK DİREKTÖR: Luis AragonesARSENAL: Almunia, Eboue, Silvestre, Song, Diaby (Dk. 72 Ramsey), Clichy, Nasri, Denilson, Fabregas, Walcott, AdebayorTEKNİK DİREKTÖR: Arsene WengerGOLLER: Dk. 11 Adebayor Dk. 12 Walcott, Dk. 21 Diaby (Arsenal Silvestre Dk. 18 k.k Dk. 78Güiza (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Song (Arsenal) Selçuk, Lugano (Fenerbahçe)1. Dakikada Walcott sağ kanattan Fenerbahçe ceca sahasına girmek istedi ancak savunma buna izin vermedi.4.Dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte Uğur Boral vurdu kaleci pozisyonu son anda önledi.6. Dakikada Adebayor'un Fenerbahçe ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten auta gitti.Gol 11. Dakikada savunma arkasına atılan topta Adebayor kaleci ile karşı karşya kaldı ve topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi.Gol 12. dakikada bu sefer savunma arkasına atılan topta Walcott kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönerdi.Gol 18. Dakikada Arsenal ceza sahasına ortalanan topa arka direkte bulunan Güiza gelişine vurdu ve top savunmaya çarparak ağlara gitti.Gol 21. Dakikada Diaby sağ kanattan Fenerbahçe caza shasına girip şutunu çekti ve top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu.40.Dakikada Alex'in savunma arkasına attığı nefis pasla buluşan Güiza'nın ceza sahasına girmeden çektiği şut az farkla auta gitti.42.Dakikada Alex'in yine savunma arkasına attığı topla Güiza buluştu. İspanyol golcü bu sefer de kaleciyi geçemedi.İKİNCİ YARIDAN DAKİKALARGol 48.Dakikada Fenerbahçe ceza sahasının içinde oluşan karambol sonrasında top Song'un önünde kaldı ve genç futbolcu topu ağlarla buluşturdu.60.Dakikada Sağ kanattan yapılan ortada Semih kafayı vuramadı ve top direkt olarak auta çıktı.65.Dakikada Walcott driplinglerle Fenerbahçe ceza shasına girmeye çalıştı ancak savunmada Edu buna izin vermedi.68.Dakikada Semih'in pasıyla buluşan Güiza bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak İspanyol golcünün şutunu kaelci çıkarmayı başardı.Gol 78. Dakikada savunma arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Güiza aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol 90+4'de Ramsey'in attığı golle Arsenal 5-2 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı