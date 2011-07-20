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Dünya

SON KAÇAK DA YAKALANDI BELGRAD (A.A) 

20 Temmuz 2011 14:10

-SON KAÇAK DA YAKALANDI BELGRAD (A.A) - 20.07.2011 - Sırp basını, savaş suçundan aranan son kaçak Goran Hadziç'in yakalandığını duyurdu. Bir Sırp yetkilisi de Sırbistan-Hırvatistan savaşında (1991-1995) Hırvatistan'daki "Krajina Sırp Cumhuriyeti"nin liderliğini yapan Goran Hadziç'in tutuklandığını belirtti. Savaş suçlusu olarak aranan Bosnalı Sırpların askeri komutanı Ratko Mladiç'in önceki ay yakalanmasıyla Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesinin  "en çok arananlar" listesinde yalnızca Goran Hadziç kalmıştı.

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