Son James Bond mayın tarlalarında

Son James Bond Daniel Craig, Birleşmiş Milletler’in Mayın ve Patlayıcıyla Mücadele Evrensel Savunucusu görevine getirilmesinin ardından ilk ziyaretini Kıbrıs’a gerçekleştirerek, KKTC ile Rum kesimi arasındaki mayın tarlalarını gezdi. Craig, “Umarım bu adaya mayınlar için gelen ilk ve son BM’ye çalışan mayın karşıtı görevli olurum” temennisinde bulundu.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, Nisan ayında BM’nin mayınla mücadele savunucusu ilan edilen İngiliz aktör, ara bölgedeki BM güçlerini ziyaret etti. BM’nin Kıbrıs özel temsilcisi Lisa Buttenheim ile görüşen Craig, daha sonra ara bölgenin Lefkoşa kısmında mayınların temizlenmesiyle görevli Kamboçya askerleriyle aktif mayın tarlalarına girdi.

BM’den yapılan yazılı açıklamada, Craig’in aktif mayın tarlalarında incelemede bulunduğu ve imha çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, BM’nin Mayın ve Patlayıcıyla Mücadele Evrensel Savunucu’nun, dünya üzerindeki mayın tarlalarını gezerek, imha çalışmalarını gözlemlemekle ve kamuoyuna mayın tehlikesini anlatmakla yükümlü olduğu kaydedildi.

BM’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından KKTC ile Rum kesimini ayıran 180.5 kilometre uzunluğundaki Yeşil Hat adı verilen ara bölgeyi kontrol ediyor. Ara bölge 346 kilometrelik bir alanı kaplıyor. BM bugüne kadar ara bölgede 74 mayın tarlasında 27 bin kara mayını imha etti. BM, bölgede hâlâ binlerce aktif mayının bulunduğuna dikkat çekiyor.