Son işlerinde suçüstü yakalandılar

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki 6 alışveriş merkezinden çeşitli tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 3 kişi, son işlerinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, çaldıkları malzemeler otomobil ve evlerindeki aramalarda ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, bir süredir takibe aldıkları hırsızlık şüphelisi G.K. (62) ve Ü.K.\'yi (41) ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. İki şüpheliyi alışveriş merkezinin otoparkında otomobilde beklediği belirlenen R.K. (68) de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli tarihlerde ilçedeki 5 alışveriş merkezinden daha hırsızlık yaptıkları güvenlik kameraları görüntülerinden belirlendi. Şüphelilerin Emmioğlu ve Anafartalar Mahallesi\'ndeki evlerinde de polis arama yaptı. Emmioğlu mahallesindeki evde yapılan aramada çalıntı olduğu anlaşılan çok miktarda çeyiz eşyası, iç giyim, tekstil malzemesi, ev ve mutfak eşyaları ile birlikte temizlik malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, ele geçirilen malzemelerin tutanakla sahiplerine teslim edileceği bildirildi.



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