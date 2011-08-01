Son 'İnternet Andıcı': İrtica yoktur

T24 - “İnternet Andıcı” soruşturmasında adı geçen 42 internet sitesinden 41’inin kapandığı belirlendi. Son sitede ise “Türkiye'de irtica yoktur” yazıyor.
“İnternet Andıcı” soruşturmasına konu olan 42 internet sitesinden 41’inin kapandığı ortaya çıktı. “irtica.org” sitesi ise farklı bir şekilde yayınını sürdürüyor.
Star gazetesinin haberine göre; sözkonusu sitede Atatürk resmi altında “Türkiye’de günümüz koşullarında irtica tehditi yoktur” yazıyor.
Sitenin yeni halinde anasayfanın en üstünde Atatürk’ün irticaya ilişkin şu sözü yer alıyor: “Milletimiz çok büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Gerçekten yüzyıllardan beri uymaya alıştığımız bir yönetim şeklinin dışına çıkarak dünyada benzeri bulunmayan bir devlet kurduk. Fakat bu yeniliğin kesinlikle tersine bir hareketi gerektireceğini hatırımızdan çıkarmamak gerekir. Bu harekete irtica derler.”
“İrtica Nedir?” başlığının altında irticanın sözlük anlamı gericilik olarak tanımlanıyor. Bu tanımın altında Atatürk’ün kara tahta eşliğinde ders verirkenki halini betimleyen bir fotoğraf yer alıyor.
Fotoğrafın altında ise “Türkiye’de irtica tehdidi var mı?” sorusu yöneltiliyor. Yanıt bold karakterlerle “İrtica tehdidi yoktur” şeklinde başlıyor:
“Türkiye’de günümüz koşullarında irtica tehdidi yoktur. Ama zaman zaman irtica tehdidi varmış gibi gösterilmektedir. 2006 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in irticanın son 20 yılda hızla arttığına dikkat çeken açıklamaları, ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İrtica diye bir tehdit yok” açıklaması devletin zirvesinde ‘irtica’ polemiği yaratmıştı. Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri, bu soruyu yanıtladı.”
Yazının devamında CHP milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Öktem ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu’nun bu konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alıyor.
Binnaz Toprak’ın sitede yer alan beyanında “Hiçbir zaman sahici bir ‘irtica’ tehdidi olduğuna inanmadım. Çünkü demokrasi-laiklik ve İslam konusundaki etkileşim Türkiye’yi iyi bir yere götürdü” ifadeleri dikkat çekiyor.
Sitenin yeni halinde konu başlıkları laiklik, fundamentalizm, makaleler ve köşe yazıları olarak 4 ana alan belirlenmiş. Domain bilgilerine göre site adı Tunç Okay tarafından 31 Mart 2006 tarihinde satın alınmış. 10 Şubat 2011’de yenilenmiş. 31 Mart 2012’ye kadar da hakları alınmış gözüküyor.http://web.archive.org
üzerinden ‘irtica.org’ isimli sitenin eski yayınlarına ulaşmak mümkün. Sitenin eski hali bugünkü görüntüsü ve bakış açısı ile hiçbir ortaklık taşımıyor neredeyse.
Sitenin önceki halinde tarikatlar ve radikal islamcı akımlar, nakşibendilik, nurculuk, Fethullah Gülen gerçeği, irticai terör, misyonerlik, inanç özgürlüğü, haberler, gündem, okuyucu mektupları, fotoğraflar, kitaplar, irtica her yerde, semâ başlıkları altında yüzlerce yayın yer alıyor.