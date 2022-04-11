Son iki yılda konut fiyatları yüzde 286 arttı, sektör temsilcileri uyardı: Kirada düzenleme yapılmazsa içinden çıkılamaz bir krize dönüşebilir

Kur krizi ve enflasyon nedeniyle konutta yabancıya satışlar zirve yaptı. Yabancılara vatandaşlık veren Türkiye’de ev fiyatları yüzde 286 arttı. Gayrimenkul uzmanı Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, ev fiyatları arttığı için yabancılara satışı yasaklamaya hazırlanan Kanada gibi sınırlamaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyon ve kur kriziyle yurttaşın ev alması hayal olunca, konut sektörünün tek umudu da yabancılar oldu. Hükümetin desteklediği yabancıya konut satışları son 8 yılda 4.8 kat arttı.



2013 yılında yabancıya satışların toplam satışlar içindeki yüzde 1.1’lik payı 2022’nin ilk iki ayında yüzde 4.7’ye yükselirken Rusya-Ukrayna savaşı ve Körfez ülkeleriyle düzelen ilişkilerle bu yıl bu oranın yüzde 6’yı geçeceği belirtiliyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; iç piyasada vatandaşın alım gücünün düşmesiyle konut piyasasında yaşanan daralmayı ise yabancılara konut satışı kapatmaya başladı. Yabancıya konut satışı 2022’nin ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.6 artarak 8 bin 777 oldu.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri 2022 yılında yabancıya satışlarda önemli bir artış beklediklerini söylüyor. Rusya, Ukrayna, Körfez ülkelerinden büyük bir talep geleceğini söyleyen sektör temsilcileri iç piyasada krizin ise daha derinleşeceğini düşünüyor.

"Vatandaşa ev kalmadı"

Özellikle Körfez ülkelerinden yabancıların tercih ettiği Fatih’te emlakçılık yapan Hayko B., "Yılbaşından bu yana Araplarda ve kuzey ülkelerinde müthiş talep artışı var. İnanılmaz fiyatları kabul ediyorlar. Aldıkları evlerde ise yılın sadece birkaç ayı kalıyorlar" diyor. Beşiktaş’ta emlakçılık yapan Feridun Üzümcü de "Vatandaşa ev kalmadı. Hem satılık hem kiralıkta yabancılardan daha çok talep var" diyor.

Üzümcü bu talep nedeniyle fiyatların da arttığını dile getirerek "Bizim semtteki kiralar bir yılda yüzde 200’den fazla arttı. Geçen yıl 3 bin 500 lira olan 2+1 evler şu an 8-9 bin lira civarında. Eskiden öğrenciler 2-3 kişi bir arada yaşardı, şimdi çalışanlar da öğrenci gibi yaşamaya başladı" diye konuşuyor.

"Yabancıya satışta sınırlama gelmeli"

Ev sahibi-kiracı davalarının sürekli arttığını hatırlatan Gayrimenkul Uzmanı Avukat Elvan Kakıcı Şimşek ise iki yılda ev fiyatları yüzde 51 arttığı için yabancılara ev satışını yasaklamaya hazırlanan Kanada gibi Türkiye’de de bir sınırlamaya gidilmesi gerektiğini söylüyor. Şimşek "Özellikle kira konusunda düzenleme yapılmazsa içinden çıkılamaz bir krize dönüşmesi çok olası" diyor.



Konut savaşlarının başladığını ve 3-5 yıl içinde konut ihtiyacının daha da artacağını belirten Şimşek, önerilerini şöyle sıralıyor: "Arz talep dengesinin bozulmaması için yabancıya satışta bir sınırlama gelmeli. Kiracıya yasal zam oranı yüzde 50’yi görecek. Bu nedenle uzmanlar geçici zam sınırlaması, artışa tavan getirilmesi gibi önerilerde bulunuyor."