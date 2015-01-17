Son iki sezonda 11 maçta sahaya çıkarak Sneijder'in üç katını kazanan Galatasaraylı

Son iki sezonda forma giyebildiği 11 maçta 392 dakika sahada kalan Galatasaraylı Aydın Yılmaz, dakikası 1477 Dolar'a gelen Wesley Sneijder'i solladı.

Geçen sezon kupadaki Elazığ maçında sol ayak bileği kırılan Aydın Yılmaz'ın futbol hayatı bitebilirdi. Aydın iyileşti ancak hala futbol oynayacak seviyeye gelemedi. Alanya kampına da götürülmeyen 26 yaşındaki oyuncu, 2 sezonda sadece 11 maçta görev yapabildi. Bu periyotta 1 milyon 900 bin Dolar garanti para kazanan Aydın'ın ücreti maç başılarla 2 milyon 65 bin Dolar'a çıktı.

'Aydın'ın dakikası 5 bin 267 dolar'

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray son 2 sezonda 392 dakika sahada kalan Aydın'a dakika başına 5267 Dolar ödedi. G.Saray'ın en çok kazanan oyuncusu olan Sneijder'in ücreti oynadığı dakikalara göre hesaplandığında Aydın'ın yanına yaklaşamıyor.

Geçen sezon 3384 dakika süre alan Sneijder'in 1 dakikası 1477 Dolar. Yani Aydın, aldığı süre bazında Hollandalı yıldızın 3 katı maliyete sahip.