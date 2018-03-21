“Son hâkim atamaları, 2019 seçimleriyle ilişkili; AKP-MHP ittifakı şimdiden çoğunluğu garantiledi”

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen son hakim atamaları ile 2019 seçimlerinde oluşacak ilçe seçim kurullarının da şekillendirildiğini ve AKP-MHP ittifakının şimdiden seçim kurullarında 4'e 3 çoğunluğu garantilediğini söyledi.

Kura, 1300 hakim ve savcı adayından 173'ünde 'FETÖ' şüphesi çıkması nedeniyle ertelenmiş, bu kişilere, "Kendinize iyi bir referans bulun" dendiği iddia edilmişti. Ertelenen kura, dün (20 Mart 2018) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kura töreni ile yapılan hakim ve savcı atamları ile ilgili tartışmalar sürerken, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök son atamalar hakkında çarpıcı bir ayrıntıyı gündeme getirdi. CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programına konuk olan CHP'li Gök, yapılan son atamalar ile ilçe seçim kurullarının da şekillendirildiğine dikkat çekti.

"İlçe seçim kurullarını bu hâkimler belirleyecek"

Son atama ile AKP'li olduğu açıkça bilinen isimlerin hakim ve savcı olarak atanmasına dikkat çeken CHP'li Levent Gök, bu atamaların 2019 seçimleri ile de ilişkisi olduğunu savundu. Bu hakimlerin bir çoğunun ilçelerde ilçe seçim kurulu hakimi olacağına dikkat çeken Gök, 7 kişilik seçim kurullarına seçilecek 2 kamu görevlisinin de bu hakimler tarafından belirleneceğini söyledi.

"4'e 3 çoğunluk şimdiden sağlandı"

Seçim kurullarının 7 kişi olduğunu hatırlatan Gök, "2 kamu görevlisi bu hakimler tarafından atanacak. AKP ve MHP'nin de birer üyesi olacak. Bu durumda bir ihtilaf oluşması halinde AKP-MHP ittifakı 4'e 3 üstünlüğü şimdiden garanti etmiş olacak. Aksi bir karar çıkarmak mümkün olmayacak" dedi.