T24 LogoT24 Logo
Gündem

Son günlere damga vuran Hitler benzetmeleri

Kılıçdaroğlu, soy-sop tartışmasına vurgu yaparak, Başbakan Erdoğan'a 'Sen Hitler misin?' diye sordu...

21 Ağustos 2010 03:00

T24 - Referandum sürecinde gerilen sinirlerle birlikte bazı siyasetçiler Hitler benzetmelere baş vuruyor. Son olarak Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Sen Hitler misin?' diye sordu.


İşte o benzetmeler:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soy-sop tartışmasına vurgu yaparak, Başbakan Erdoğan'a 'Sen Hitler misin?' diye sordu.

Deniz Baykal'ın, anayasa paketiyle ilgili tartışmaların yapıldığı dönemde, Churchill'in sözlerinden yola çıkarak Başbakan Erdoğan'la ilgili Hitler benzetmesi, 

Zamanın CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "AKP ağır ağır Hitler yönetimine doğru gidiyor" sözleri,

Başbakan Erdoğan'ın, Meclis'teki Anayasa değişikliği görüşmelerinde İsmet İnönü'yü Hitler'e benzetmesi,

AK Partili Ömer Çelik'ten, üslup nedeniyle, MHP'yi Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in yönteminin ve söyleminin bir kopyası olmakla suçlaması,

Ve son olarak, Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soy tartışmalarına değinirken Hitler'i kullandı.

''Başbakan kalkıyor soy, sop tartışmasına giriyor. Soy, sop tartışması nerede olur biliyor musunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Hitler'in Almanyasında olur. Be kardeşim, sen Hitler misin Allah aşkına. Vatandaşın soyuyla sopuyla ne uğraşıyorsun?

Başbakan'a diyelim ki şimdi sen millete hizmet ederken milletin soyuna, sopuna mı bakacaksın? İnancına mı bakacaksın?

İnsan Allah'tan korkar. Allah'tan korkar, kuldan utanır. Sen bunu nasıl söylersin? Ama söylüyor, özür de dilemiyor. Onun için söylüyorum, sen eline pergeli cetveli al, Türk milletinin kafatasını ölç. Sen kafatasçı mısın?''



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24