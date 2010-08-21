Son günlere damga vuran Hitler benzetmeleri

T24 - Referandum sürecinde gerilen sinirlerle birlikte bazı siyasetçiler Hitler benzetmelere baş vuruyor. Son olarak Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Sen Hitler misin?' diye sordu.





İşte o benzetmeler:



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soy-sop tartışmasına vurgu yaparak, Başbakan Erdoğan'a 'Sen Hitler misin?' diye sordu.



Deniz Baykal'ın, anayasa paketiyle ilgili tartışmaların yapıldığı dönemde, Churchill'in sözlerinden yola çıkarak Başbakan Erdoğan'la ilgili Hitler benzetmesi,



Zamanın CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "AKP ağır ağır Hitler yönetimine doğru gidiyor" sözleri,



Başbakan Erdoğan'ın, Meclis'teki Anayasa değişikliği görüşmelerinde İsmet İnönü'yü Hitler'e benzetmesi,



AK Partili Ömer Çelik'ten, üslup nedeniyle, MHP'yi Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in yönteminin ve söyleminin bir kopyası olmakla suçlaması,



Ve son olarak, Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soy tartışmalarına değinirken Hitler'i kullandı.

''Başbakan kalkıyor soy, sop tartışmasına giriyor. Soy, sop tartışması nerede olur biliyor musunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Hitler'in Almanyasında olur. Be kardeşim, sen Hitler misin Allah aşkına. Vatandaşın soyuyla sopuyla ne uğraşıyorsun?

Başbakan'a diyelim ki şimdi sen millete hizmet ederken milletin soyuna, sopuna mı bakacaksın? İnancına mı bakacaksın?

İnsan Allah'tan korkar. Allah'tan korkar, kuldan utanır. Sen bunu nasıl söylersin? Ama söylüyor, özür de dilemiyor. Onun için söylüyorum, sen eline pergeli cetveli al, Türk milletinin kafatasını ölç. Sen kafatasçı mısın?''