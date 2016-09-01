Son gün transferlerinde neler yaşandı, hangi takım kimi son anda kadrosuna kattı?

Galatasaray dün akşam Nigel de Jong'u İstanbul'a getirken Beşiktaş'ta Caner Erkin'in transferini KAP'a bildirdi. Fenerbahçe Sow ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzalarken Beşiktaş Gökhan İnler'i aldığını duyurdu.

Son 24 saatte üç büyüklerin yaptığı transferler şöyle:

Caner Erkin KAP'a bildirildi

Beşiktaş, sezon başında F.Bahçe'den Inter'e transfer olan Caner Erkin ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Gökhan İnler de Beşiktaş'ta

Orta sahaya yıldız bir futbolcu takviye etmeyi planlayan Beşiktaş, Leicester City forması giyen Gökhan İnler'le anlaştı.Leicester City'de 2.5 milyon euro kazanan İnler, Beşiktaş'tan 1 yıl için 1.8 miyon euro kazanacak. Bonservis bedeli almayan ada ekibi ayrıca Gökhan İnler, 800 bin euro ödeyecek.

Beşiktaş'ın çocuğu yuvaya döndü

Beşiktaş, geçen yaz 6 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e gönderdiği Atınç Nukan'ı 1 yıllığına kiralık olarak geri aldı

A Spor'un haberine göre, transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Manoel Messias ile anlaşmaya vardı.

Lens Fenerbahçe'de

F.Bahçe Kulübü yaptığı açıklamada: 'Geçtiğimiz yıl Sunderland’da forma giyen Jeremain Lens ve kulübüyle yapılan görüşme sonucu oyuncu ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır." açıklaması ile transferi duyurdu. Forvet mevkiinde oynayan Hollandalı oyuncu 28 yaşında.

Sow ile yeniden

F.Bahçe'nin 2015-2016 sezonunda Al Ahli Dubai'ye 16 milyon Euro karşılığında sattığı yıldız forvet oyuncusu Sow, Sarı-lacivertli ekibe geri döndü. F.Bahçe, Sow'u 1 yıllığına kiralamak için oyuncu ve kulübüyle anlaştı.

Advocat ile görüştü, geliyor

Geçtiğimiz hafta F.Bahçe teknik direktörü Dick Advocaat'la görüşen ve kariyerinde yeni bir çıkış yakalamak için Advocaat'ı bir fırsat olarak gören Maher, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmişti. Son gelen bilgiler ise PSV'nin 23 yaşındaki orta sahanın kiralanmasına sıcak baktığı ve transferi onayladığı yönünde... Fas asıllı Hollandalı oyuncu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Romero için sıcak saatler

Racing Club Başkanı Victor Blanco, Fenerbahçe'den Oscar Romero için bir teklif aldıklarını doğruladı. F.Bahçe, 10 numara pozisyonu için Maher ile anlaşamazsa Romero'yu bitirmesi bekleniyor. 24 yaşındaki Paraguaylı oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 6 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.

Galatasaray'a Kuzey'li golcü

Galatasaray, Kolbeinn Sigthorsson'un transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre Galatasaray, yıldız golcü için Nantes'e 700 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncuya ise yıllık 1,2 milyon euro ödenecek. G.Saray, 3.8 milyon euroyu 30.04.2017 tarihine kadar ödemesi halinde golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.

De Jong İstanbul'a geldi

Galatasaray ön libero transferinde Tiote'nin sağlık kontrolü raporlarının olumsuz çıkması sonrasında Hollandalı Nigel De Jong'nun transferini bir günde bitirdi. ABD'nin LA Galaxy takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelmek üzere apar topar yola çıktı.

Denayer yeniden kiralandı

Galatasaray, savunmasına da takviyeyi, geçen yıl kiralık olarak forma giydirdiği Jason Denayer'i bir kez daha kiralayarak gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı takıma gelmek için son derece istekli olan Denayer, kulübü Manchester City'e de baskı yaparak transferinde kolaylık sağlamalarını istedi ve İstanbul'un yolunu tuttu.