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Spor

Son gülen Werder Bremen: 5-4

Bundesliga'nın 6. haftasında Werder Bremen sahasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 5-4 yenerken, Mesut Özil attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

28 Eylül 2008 03:00


Bundesliga'nın 6. haftasında Werder Bremen sahasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 5-4 yenerken, Mesut Özil attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.


Almanya Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftası son derece ilginç bir maça sahne oldu. Werder Bremen gol düellosu şeklinde geçen maçta Hoffenheim'ı sahasında 5-4 mağlup etti. Werder Bremen mücadelenin 62. dakikasında Martesacker'in kırmızı kart görmesiyle son yarım saati 10 kişi oynadı.

Karşılaşmaya 8. dakikada Mesut Özil'in attığı goller giren Werder Bremen, 16. dakikada Ba'nın attığı gole engel olamadı.

Werder Bremen 17. dakikada Pizarro, 21. dakikada Diego ve 30. dakikada Hunt'ın attığı gollerle skoru 3-1'e taşırken, konuk ekip 36. dakikada Salihovic ile bir gol daha buldu ve ilk yarı 4-2 Werder Bremen üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda 62. dakikada Ibisevic'in penaltıdan attığı golle fark 1'e inerken, 71. dakikada Compper skoru 4-4'e getirdi.

62. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Werder Bremen'de ilk golün sahibi Mesut Özil, 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 5-4'e getirdi ve bu skorla sonuçlandı.

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