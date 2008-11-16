Son gülen Kocaelispor



Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren gölü 90. dakikada Tolga Seyhan kaydetti.









Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'la Denizlispor İzmit İsmetpaşa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tolga Seyhan'ın 90. dakikada attığı golle rakibini 3-2 mağlup eden Kocaelispor puanını 5'e çıkarttı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Denizlispor, 6. dakikada ceza sahası içindeki karambolden faydalanarak topu filelere gönderen Süleyman'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.



Golden 2 dakika sonra Kocaelispor kalesine tehlikeli gelen konuk takımda Robets, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla topu bir kez daha ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.



Bu dakikadan sonra toparlanan Kocaelispor, 14. dakikada Murat'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Golden 1 dakika sonra ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dursun, skora 2-2 eşitlik getirdi.



Kalan sürede iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmanın İkinci yarısı ilk devredeki kadar yüksek bir tempoda oynanmazken, Tolga Seyhan'ın 90. dakikada attığı golle Kocaelispor 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazandı.



Öte yandan Kocaelispor Kulübü Başkanı Serhan Gürkan'ın amcası Muzaffer Gürkan, yeşil-siyahlı takımın attığı 3. golün ardından tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



KOCAELİSPOR: 3 - DENİZLİSPOR: 2

Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Fatih Kalaycı

Kocaelispor: Serdar Kulbilge, Volkan, Semavi (Dk. 46 Umut), Serkan (Dk. 46 Serhat ), Kamal, Taner (Dk. 63 Serdar Topraktepe), Tolga, Murat, Musa, Muhammet, Ahmet Dursun

Denizlispor: Cenk, Carlos, Tomas, Kratochvil, Süleyman, Selahattin, Roberts(Dk. 89 Burak), İzzet (Dk. 65 Feridun), Lieteva (Dk. 84 Engin), Çağlar, Braga

Goller: Dk. 6 Süleyman, Dk. 8 Roberts (Denizlispor), Dk. 13. Murat, Dk. 14 Ahmet Dursun, Dk. 90 2 Tolga (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Dk. 15 Yusuf, Dk. 63 Selahattin, Dk. 77 Feridun (Denizlispor), Dk. 33 Volkan, Dk. 41 Semavi, Dk. 74 Musa (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza alanı içindeki karambol pozisyonunda Kocaelispor defans oyuncularından önce davranarak topa sahip olan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serdar Kulbilge'nin sağından filelere gitti: 0-1



8. dakikada Roberts'in sağdan Kocaelispor defans oyuncularını çalımlayarak ceza alanına girdikten sonra çektiği sert şutta, meşin yuvarlak ikinci kez filelerle buluştu: 0-2



13. dakikada Volkan'ın soldan yerden ceza alanına pasında ön direkte bulunan Murat'ın gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-2



14. dakikada Taner'in sağdan ceza alanına ortaladığı topu Murat kafa ile Ahmet Dursun'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ikinci kez Denizlispor fileleriyle buluştu: 2-2



15. dakikada Cüneyt Çakır, gole itiraz eden Denizlispor yedek kulübesindeki Yusuf'a sarı kart gösterdi.



29. dakikada Çağlar'ın Kocaelispor yarı alanının ortalarına yakın bir yerden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Serdar Kulbilge'den seken topa Selahattin vurdu. Kaleci ikinci kez gole izin vermezken, dönen topu yeşil-siyahlı defans oyuncuları uzaklaştırdı.



44. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza alanı yayı üzerinde Roberts'ın kafayla indirdiği topa Braga sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere bitti.



İKİNCİ YARI

48. dakikada Serhat'ın sağdan ortasında ceza alına içindeki Murat'ın kafa vuruşunda kaleci Cenk topu çeldi. Sonrasında Denizlispor defans oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



64. dakikada Murat'ın derinlemesine pasında ceza alanı yayı üzerindeki Serdar Topraktepe'nin aşırtma vuruşunda top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Cenk, Sardar Topraktepe'den önce davranıp topu kornere gönderdi.



79. dakikada ceza alanı içinde uygun pozisyonda topla buluşan Murat'ın vuruşunda kaleci Cenk'ten dönen topa Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



85. dakikada Volkan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleci Cenk soluna giden topu uzanarak kornere çeldi.



90 artı ikinci dakikada Kemal'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Tolga'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-2

