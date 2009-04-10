Son gülen Kartal oldu

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Maçtan dakikalar

Maçın yıldızı



Maç şok golle başladı



Kartal golleri sona sakladı

MAÇTAN DAKİKALAR



İKİNCİ YARI



Bir tarafta şampiyonluğun en ciddi adaylarında Beşiktaş, diğer tarafta ligde kalmak için kıyasıya mücadele veren Kocaelispor vardı. Körfez ekibi özellikle büyük takımlardan aldığı puanlarla dikkat çekiyor, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin alkışını alıyordu.Beşiktaş ise 2009 yılında oynadığı hiçbir resmi maçta yenilmeyerek formunun zirvesine ulaşmış aynı zamanda şampiyonluğun da en önemli adaylrından biri olmayı başarmıştı. Maç öncesi genel kanı Beşiktaş'ın puan kaybı yaşamayacağı yönündeydi. Bir de buna devlerin kabusu Taner Gülleri'nin maçın hemen başında sakatlanmış olması ibreyi iyiden iyiye siyah beyazlı takıma çevirmişti.Ama maç tüm futbolseverleri yanıltacak şekilde başladı ve ev sahibi takım henüz maçın 2.dakikasında Agbetu'nun golüyle öne geçmeyi başardı.: 1-0Bu gol ligin ilk devresinde oynana maçı da akıllara getirdi. İnönü'de oynanan ilk maçta Beşiktaş rakibi karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine karşın karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı. Siyah beyazlı yüreklerin temennisi tarihin tekerrür etmesiydi...Bunun için Körfez ekibinin ikinci golü bulması da gerekiyordu aslında ama yeşil siyahlılar yakaladıkları net pozisyonları gole çeviremeyerek bu beklentiye karşılık veremediler! Taner Gülleri'nin yokluğu hissedilmeye başlanmıştı...Maçın görüntüsü ise Beşiktaş bastırıyor Kocaelispor boşluk arayıp hızlı hücuma çıkmak için fırsatkolluyordu. Ama kaleci Serdar Kulbilge'yi geçmek hiç de kolay olmadı. Dakikalar 74'ü gösterdiği hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi... Bu penaltı eminiz çok tartışılacak ve çoklarına göre ağır bir karar olarak nitelendirilecek ama skoru eşitlemişti son tahlilde... Topun gerisine geçen Çek futbolcu Zopa oldukça sert vurdu bu dakikada: 1-1Dakikalar ilerliyor Beşiktaş öne geçmek için bastırıyordu. Penaltının tartışması devam ediyor, siyah beyazlılar sağlı sollu ataklarla tartışmaların tamamlanmasına izin vermiyordu... Derken 86'da sahneye Bob çıktı... Maç boyunca kaçırdıklarıyla eleştirilen Brezilyalı bir anda maçın kahramnı olmuştu: 1-2Ve son haftaların formda ismi Yusuf Şimşek Holosko'nun asistiyle 89'da farkı ikiye çıkartı ve 3 puanı perçinleyen isim oldu: 1-3Bu sonuçla Beşiktaş zirve yarışında kayıpsız devam ederken puanını 55'e çıkarttı ve maç fazlasıyla lierlik koltuğuna oturdu.İzmit İsmetpaşaBülent Yıldırım, Erdinç Sezertam, Hüseyin FidanSerdar Kulbilge, Sadigov, Levent, Cesar, Adem, Hasan, Nsumbu, Taner (Dk. 6 Serdar), Murat, Agbetu, MuhammetRüştü, Cisse, Sivok, Erkan, Bobo, Tello, Ekrem, İbrahim Üzülmez, Zapotocny, Ernst, YusufDk. 2 Agbetu (Kocaelispor) , Dk 74Zapo (p), Dk 86Bobo, Dk. 89 Yusuf Şimşek (Beşiktaş)Dk. 42 Cesar (Kocaelispor)Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-siyahlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.2. dakikada Taner'in topuk pasıyla cezaalanı yayı üzerinde topla buluşan Agbetu'nun çektiği sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Rüştü'nün sağından filelerle buluştu: 1-0.6. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Taner'in yerine Serdar girdi.17. dakikada Agbetu'nun sağdan yerden pasında ceza alanında kaleci Rüştü ile karşı karşıya kalan Serdar'ın vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.19. dakikada Tello'nun soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Kocaelispor savunma oyuncularından seken topu önünde bulan Sivok'un vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısını Kocaelispor 1-0 önde kapadı.Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş, 27. haftanın açılış maçında deplasmanda Kocaelispor'u 3-1 yendi.52. dakikada Kocaelispor savunma oyuncularından seken topu ceza alanı içi sol çaprazında önünde bulan Tello'nun şutunda, meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.54. dakikada Serdar'ın sağdan ortasında, ceza alanında Murat'ın yatarak kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.65. dakikada Ekrem'in sağdan ortasında, ceza alanındaki Bobo'nun kafa vuruşunda, kaleci Serdar Kulbilge topu kornere çeldi.66. dakikada ceza alanına yapılan ortada Sivok'un kafa vuruşunda, kaleci Serdar Kulbilge, köşeye giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.74. dakikada soldan ceza alanına giren İbrahim'in pasında top Sadikov'un eline çarpınca hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi.Zapotocny'nin 75. dakikada kullandığı penaltı atışında, top kaleci Serdar Kulbilge'nin sağından filelere gitti: 1-1.84. dakikada Ernst'in ceza alanı çizgisi üzerinden kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği sert şutta, kaleci Serdar Kulbilge topu kontrol etti.85. dakika Holosko'nun kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde sırtı kaleye dönük vaziyette buluşan Bobo'nun güzel bir vücut hareketiyle rakibinden sıyrılıp çektiği sert şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.89. dakika sağdan ceza alanına giren Holosko'nun yerden pasında, Yusuf plase bir vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-3.Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.