Son gülen Hamburg



UEFA Kupası çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Hamburg, henüz 1. dakikada geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.





Kupada bir önceki turda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Hamburg, 1-0 geriye düştüğü maçta İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.



City'nin golünü 1. dakikada Ireland atarken, Hamburg'un golleri 9. dakikada Mathijsen, 63. dakikada Trochowski (P) ve 79. dakikada Guerrero'dan geldi.



WERDER BREMEN TURA YAKIN



Çeyrek finalde mücadele eden bir başka Alman takımı Werder Bremen de İtalyan Udinese'yi 3-1 yendi.



Ev sahibi Werder Bremen'in gollerini 34 ile 67. dakikalarda Diego ve 69. dakikada Almeida atarken, Udinese'yi rövanş öncesi umutlandıran gol 87'de Quagliarella'dan geldi.



SHAKHTAR AVANTAJLI



Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, Fransa'nın Olympique Marsilya takımını 2-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.



Karşılaşmanın ilk yarısını 39. dakikada Hübschman'ın attığı golle önde kapatan Ukrayna temsilcisi, 65'te Jadson ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.



PARİS'TE GOL YOK



Fransa'nın Paris Saint Germain takımı ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev de Fransa'da 0-0 berabere kaldılar.



Çeyrek finalde rövanş karşılaşmaları 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalist 4 takım belirlenecek.



