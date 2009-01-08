Son gülen Galatasaray



Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki 3. maçında Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerek puanını 7'ye yükseltti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan sarı-kırmızılılar, son 4 dakikada bulduğu 2 golle galibiyete ulaştı.







Fortis Türkiye Kupası'nda 3. haftanın son maçında Altay ile Galatasaray, İzmir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Ev sahibi Altay 21. dakikada Şehmus'un attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatırken, Galatasaray 86. dakikada Yaser ve 89. dakikada Baros'un attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımda Baros 84. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.







Galatasaray aldığı bu galibiyetle 3. maçının ardından puanını 7'ye yükseltirken, Altay 1 puanda kaldı.



ALTAY: 1 - GALATASARAY: 2



Stat: Atatürk

Hakemler: Deniz Çoban xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Kısal xx

Altay: Gökhan xxx, Erdi xx, Onur xx, Mehmet Budak xx, İsa xxx, Yasin xxx (Dk. 87 Can Erdem ?), Merter xxx, Tiago xxx (Dk. 70 Erdal x), Musa xx, Ali xx (Dk. 69 Mehmet Sak xx), Şehmus xxx

Galatasaray: Aykut xx, Sabri xx, Servet xx (Dk. 90 4 Volkan ?), Meira xx, Hakan Balta xx, Mehmet Topal xx, Barış x (Dk. 65 Ferdi xx), Ayhan xx, Arda xx, Baros xxx, Ümit x (Dk. 70 Yaser xxx)

Goller: Dk. 21 Şehmus (Altay), Dk. 86 Yaser, Dk. 89 Baros (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 26 İsa, Dk. 81 Mehmet Sak, Dk. 84 Musa, Dk. 90 1 Şehmus (Altay), Dk. 51 Ayhan (Galatasaray)



İLK YARI

Karşılaşmanın 11. dakikasında gelişen Altay atağında, Tiago'nun yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



15. dakikada Barış'ın arapasında ceza alanında topla buluşan Baros'un vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



16. dakikada Ümit'in kafayla aşırdığı topa hareketlenen Baros'un ceza alanında çapraz pozisyonda attığı sert şutta, kaleci Gökhan topu kornere çeldi.



19. dakikada gelişen Galatasaray atağında, Arda'nın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Gökhan bir kez daha topu kornere çelmeyi başardı.



21. dakikada Altay'ın golü geldi. Yasin'in sağ kanattan getirip ceza alanına gönderdiği topu iyi izleyen Şehmus, topun gelişine yaptığı mükemmel vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



29. dakikada Ali'nin kullandığı köşe atışında ceza alanında topa iyi yükselen Tiago'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



35. dakikada sağ kanattan Sabri'nin ortasını izleyen Ümit'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan topu kontrol etti.



38. dakikada Arda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında oluşan karambolde Meira'nın vuruşunda top direkten döndü. Altaylı savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere attı.



41. dakikada gelişen Galatasaray atağında Arda, sağ kanattan getirdiği topla birlikte çalımlarla ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan gole izin vermedi.



42. dakikada Galatasaray, mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Ceza alanına gönderilen topu Ümit kafayla uygun durumdaki Baros'a indirdi. Baros'un vuruşunda, direğe çarpan top auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





İKİNCİ YARI

49. dakikada gelişen Galatasaray atağında, Arda'nın pasında topla buluşan Ümit Karan'ın ceza alanı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.



64. dakikada Şehmus'un ara pasına hareketlenen Tiago'nun ceza alanında sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Aykut'u geçen top direğin yanından dışarıya çıktı.



65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ümit Karan'ın ceza alanı önünden attığı sert şutta, top az farkla auta gitti.



83. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı atışından yararlanamadı. Baros, ceza alanında rakip oyuncuyla girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Deniz Çoban penaltı kararı verdi. Baros'un kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Gökhan uzanarak topu çelmeyi başardı.



86. dakikada Galatasaray'ın beraberlik golü geldi. Ceza alanına ortalanan topa iyi yükselen Yaser, meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.



89. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Şık hareketlerle savunma oyuncularını geçen Baros, kaleci Gökhan'ı da çalımladıktan sonra topu ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

