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Spor

Son gülen Boston

Boston Celtics deplasmanda Orlando Magic'i Glen Davis'in son saniye basketiyle 95-94 yenerek durumu 2-2 yaptı.

11 Mayıs 2009 03:00


Doğu Konferansı yarı final serisi 4. maçında Boston Celtics deplasmanda Orlando Magic'i Glen Davis'in son saniye basketiyle 95-94 yenerek durumu 2-2 yaptı.

NBA'de konferans yarı finalleri oynanan 2 maçla devam ederken, Boston Celtics-Orlando Magic ve Los Angeles Lakers-Houston Rockets serilerine 2-2'lik eşitlik geldi.

NBA'de geçtiğimiz yılın şampiyonu Boston Celtics, deplasmanda Orlando'yu 95-94 yenerken, geçtiğimiz yılın finalisti Los Angeles Lakers ise Houston'a 99-87 yenildi.

Amway Arena'da oynanan Orlando Magic-Boston Celtics maçı büyük çekişmeye sahne olurken, ilk yarıyı konuk Celtics 48-46 önde geçti. Son çeyreğe de 79-71'lik avantajla giren Celtics karşısında bitime 11 saniye kala Rashard Lewis'in serbest atışlarıyla öne geçen Orlando Magic, son saniyede Glen Davis'in sayısına engel olamayınca sahadan 95-94 yenik ayrıldı.

Kevin Garnett'in yokluğunda şans bulan ve takımına maçı kazandıran genç forvet Glen Davis 21 sayı-6 ribauntla oynarken, Rajon Rondo da 21 sayı-14 ribaunt-3 asistle önemli katkı yaptı. Konuk ekip adına en skorer isimse 27 sayı-4 asist-3 ribaunt üreten Paul Pierce oldu.

Son saniye basketiyle önemli bir avantajı yitiren Orlando Magic'de ise 23 sayı-17 ribaunt-2 asistle Dwight Howard ve 22 sayı-5 ribaunt-3 asistle Rashard Lewis ön plana çıktılar. Magic'de temsilcimiz Hidayet Türkoğlu ise 4/14 saha içi isabetiyle oynadığı geceyi 11 sayı-4 asist-3 ribauntla noktaladı.

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