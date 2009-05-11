Son gülen Boston



Doğu Konferansı yarı final serisi 4. maçında Boston Celtics deplasmanda Orlando Magic'i Glen Davis'in son saniye basketiyle 95-94 yenerek durumu 2-2 yaptı.



NBA'de konferans yarı finalleri oynanan 2 maçla devam ederken, Boston Celtics-Orlando Magic ve Los Angeles Lakers-Houston Rockets serilerine 2-2'lik eşitlik geldi.



NBA'de geçtiğimiz yılın şampiyonu Boston Celtics, deplasmanda Orlando'yu 95-94 yenerken, geçtiğimiz yılın finalisti Los Angeles Lakers ise Houston'a 99-87 yenildi.



Amway Arena'da oynanan Orlando Magic-Boston Celtics maçı büyük çekişmeye sahne olurken, ilk yarıyı konuk Celtics 48-46 önde geçti. Son çeyreğe de 79-71'lik avantajla giren Celtics karşısında bitime 11 saniye kala Rashard Lewis'in serbest atışlarıyla öne geçen Orlando Magic, son saniyede Glen Davis'in sayısına engel olamayınca sahadan 95-94 yenik ayrıldı.



Kevin Garnett'in yokluğunda şans bulan ve takımına maçı kazandıran genç forvet Glen Davis 21 sayı-6 ribauntla oynarken, Rajon Rondo da 21 sayı-14 ribaunt-3 asistle önemli katkı yaptı. Konuk ekip adına en skorer isimse 27 sayı-4 asist-3 ribaunt üreten Paul Pierce oldu.



Son saniye basketiyle önemli bir avantajı yitiren Orlando Magic'de ise 23 sayı-17 ribaunt-2 asistle Dwight Howard ve 22 sayı-5 ribaunt-3 asistle Rashard Lewis ön plana çıktılar. Magic'de temsilcimiz Hidayet Türkoğlu ise 4/14 saha içi isabetiyle oynadığı geceyi 11 sayı-4 asist-3 ribauntla noktaladı.