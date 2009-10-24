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Spor

Son gülen Bornove Belediyesi: 75-74

Beko Basketbol Ligi'nin iki yeni müsabakasında Bornova Belediyesi, TOFAŞ'ı son saniyedeki 3 sayılık atış ile 75-74 yendi.

24 Ekim 2009 03:00

Beko Basketbol Ligi'nin iki yeni ekibinin karşılaştığı müsabakada Bornova Belediyesi, TOFAŞ'ı Çağdaş’ın son anlarda attığı 3 sayılık basketiyle 75-74 yendi.

Beko Basketbol Ligi'nin iki yeni ekibinin karşılaştığı müsabakada, Bornova Belediyesi, TOFAŞ'ı 75-74 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan TOFAŞ karşısında 6-0 geriye düşen Bornova Belediyesi, daha sonra Brown ve Elegar'ın basketleriyle 5. dakikada 9-6 öne geçti. Shipp'le sayılar üretmeye devam eden ev sahibi ekip, son iki dakikasına 14-8 üstün girdiği ilk periyodu 16-11 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında İlkan'la üst üste 7 sayı bulan Bursa temsilcisi, 14. dakikada Kolaric'in bulduğu basketle 20-19 öne geçti. Can ve İlkan'la bulduğu sayılarla aradaki farkı 6'ya (29-23) kadar çıkaran TOFAŞ, Koljevic'in sayılarıyla beraberliği (31-31) yakalayan rakibi karşısında Kolaric'in faul atışından bulduğu sayıyla ilk yarıyı 32-31 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda Cihad, Mehmet ve Butler'ın sayılarıyla 7-0'lık bir seri ile başlayan TOFAŞ, 22. dakikayı 39-31 önde geçti. Rakibinin aradaki farkı azaltmasına izin vermeyen konuk ekip, 27. dakikayı 10 sayı farkla üstün geçti: 40-50

Periyodun son bölümünde Koljevic ve Elegar'la sayılar bulan Bornova Belediyesi, aradaki farkı 3 sayıya kadar indirmesine rağmen periyodu 55-51 geride bitirdi.

Son periyodun başında her iki ekip de sayı üretmekte zorlandı. Maçın bitimine 2 dakika 23 saniye kala aradaki farkı 13 sayıya (57-70) kadar çıkaran TOFAŞ karşısında bundan sonra çok etkili bir oyun ortaya koyan Bornova Belediyesi, Shipp ve Brown ile farkı azalttı. Son 26 saniyeye 2 sayı geride giren ev sahibi ekip, Çağdaş'ın 3 sayılık basketiyle 75-74 öne geçti. TOFAŞ'tan Mehmet'in son hücumda atıştan faydalanaması üzerine Bornova Belediyesi karşılaşmadan 75-74 üstün ayrıldı.

BORNOVA BELEDİYESİ: 75 - TOFAŞ: 74

Salon: Halkapınar

Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Aydın Karaçam xxx

Bornova Belediyesi: Shipp xxx 18, Brown xxx 21, Can xx 3, Elegar xxx 9, Serdar x, Çağdaş xxx 5, Koljevic xxx 14, Şahin x 3, Mesut x 2, Umut x, Buğra x

TOFAŞ: Mehmet xx 5, Butler xx 14, Cihad xx 9, Denison xx 11, Kolaric xxx 12, İlkan xx 11, Can xx 5, Orçun xx 3, Nezih xx 4, Fırat x

1. Periyot: 16-11
Devre: 31-32
3. Periyot: 51-55

Beş Faulle Çıkan: 39.24 Shipp (Bornova Belediyesi)

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