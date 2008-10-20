Son gülen Belediye



Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Antalyaspor'u 2-1'lik sonuçla geçerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.







Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Antalyaspor'u sahasında ağırladı. İkinci yarıda daha iyi performans sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Deplasmanda olmasına rağmen karşılaşmaya hızlı başlayan Antalyaspor, 11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Djiehoua'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Kalesinde gördüğü golün ardından rakip kalede daha etkili olmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 45. dakikada Erman'ın penaltıdan attığı golle skora 1-1 eşitlik getirdi ve ilk yarı da aynı skorla tamamlandı.



İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İbrahim Akın'ın 90. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı. Son dakikada gelen golle rakibini puansız uğurlayan İstanbul ekibi, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.







İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2 - ANTALYASPOR: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hakan Özkan xx, Alper Ulusoy xx, Bahtiyar Birinci xx

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram xx, Rızvan xx (Dk. 64 Adriano xx), Barbosa xx, Mahmut Tekdemir x, Ekrem x (Dk. 46 Gökhan Süzen xx), Kerim Zengin xx, Efe xxx, Tjikuzu x (Dk. 80 İlyas x), Erman Kılıç xx, İbrahim Akın xxx, Gökhan Kaba x

Antalyaspor: Ömer Çatkıç xx, Vahap xx, Yalçın Çetin xx, Recep Yıldız xx, Şenolcan xx, Abdullah Çetin xx (Dk. 69 Dziewicki x), Sedat Ağçay xx, Ertuğrul Arslan xx, Ali Zitouni xx, Ngwenya xx (Dk. 82 Volkan Aslan x), Djiehoua xx

Goller: Dk. 11 Djiehoua (Antalyaspor), Dk. 45 Erman Kılıç (Penaltıdan), Dk. 90 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Djiehoua (Antalyaspor), Dk. 77 Tjikuzu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ali Zitouni'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda, top yandan auta çıktı.



11. dakikada ceza alanı içinde Mahmut Tekdemir'in sektirdiği topu kapan Djiehoua, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



20. dakikada ceza alanı dışından sağ taraftan serbest atış kullanan Şenolcan'ın kaleye doğru gönderdiği topu, kaleci Behram tokatlayarak üstten kornere çeldi.



31. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Kaba, kötü bir vuruş yaparken, yavaş giden top kaleci Ömer Çatkıç'ta kaldı.



42. dakikada soldan İbrahim Akın'in kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Barbosa'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



45. dakikada İbrahim'in ceza alanı dışından sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde arka direkte Barbosa'nın kafa vuruşunda, top Yalçın'ın eline çarptı. Bu pozisyonda hakem Hakan Özkan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Erman Kılıç, topu filelere göndererek, beraberliği sağladı: 1-1





Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.







İKİNCİ YARI

49. dakikada Erman Kılıç'ın ceza alanı dışından sert şutunda top yandan auta gitti.



63. dakikada soldan Erman Kılıç'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim Akın, iyi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



74. dakikada ceza alanı dışından Antalyasporlu futbolcuların paslaşarak kullandığı serbest atışta topa en son vuran Djiehoua'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.



77. dakikada orta sahadan atılan pasta savunmanın arkasına sarkan Djiehoua'dan önce ceza yayına kadar çıkan kaleci Behram, topu kafayla uzaklaştırdı.



88. dakikada ceza alanı dışından serbest atış kullanan İbrahim'in vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.



89. dakikada İbrahim Akın'ın soldan kullandığı korner atışında, Antalyaspor ceza alanı içinde oluşan karambolde altı pasta Adriano'nun vuruşunda, kaleci Ömer Çatkıç'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



90. dakikada Efe'nin orta sahadan uzun pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden İbrahim Akın, ceza alanına girerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1



İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

