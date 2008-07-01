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Spor

Son gülen Almanya: 2-3

Voleybolda 5. Erkekler Avrupa Ligi B Grubu 2. etabında Türkiye, 3. maçında Almanya'ya 3-2 yenildi.

01 Temmuz 2008 03:00

Voleybol 5. Erkekler Avrupa Ligi'ne bugün oynanan karşılaşmalarla devam edildi. B Grubu'nda yer alan Türkiye, Almanya'ya 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

 

Toplam 4 etaptan oluşan ligin 3. etap müsabakaları 3-5 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Trier kentinde, 4. etap müsabakaları 11-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın St. Anton Amarlberg kentinde, final müsabakaları ise 19-20 Temmuz tarihlerinde Bursa'da yapılacak.

 

Takımlar, her etapta aldıkları puanı bir sonraki etaba taşıyacak ve ilk 4 takım final grubuna yükselecek.

 

Türkiye, ilk iki etap maçları sonunda grubunda Belarus'un ardından 2. sırada bulunuyor.

 

Bu arada günün diğer maçında Belarus, Avusturya'yı 25-23, 27-25, 26-28, 25-21'lik setlerle 3-1 yendi.

 

TÜRKİYE: 2 - ALMANYA: 3

Salon: Atatürk

Hakemler: Cor Van Gompel xx (Hollanda), Zdenko Fatrdla x (Slovakya)

Türkiye: Arslan xx, Ahmet xxx, Ersin xx, Fatih xx, Emre xxx, Cüneyt xx (Nuri xxx, Ender xxx, Kadir x, Volkan xxx, Ulaş x)

Almanya: Umlauft xxx, Günthör xxx, Bakumowski xx, Steuerwaid xx, Bauer xxx, Mayer xx (Tille xx, Schwarz x, Westphal xxx)

Setler: (27-25, 23-25, 20-25, 25-21, 10-15)

Süre: 125 Dakika (34, 30, 23, 24, 14)

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