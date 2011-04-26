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Dünya

SON GELİŞMELERİ KONUŞTULAR WASHINGTON (A.A)

26 Nisan 2011 10:18

-SON GELİŞMELERİ KONUŞTULAR WASHINGTON (A.A) - 26.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, "Libya'da sivillere karşı saldırıların son bulması ve orada Libya halkının iradesini yansıtan kalıcı bir çözümün olması için Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidardan ayrılması ve Libya'yı temelli terk etmesi gerektiği yönünde görüş birliğine vardığı" bildirildi. Beyaz Saray, Erdoğan ile Obama arasında yapılan telefon görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Obama'nın, iki liderin Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili istişarelerinin devamı çerçevesinde Başbakan Erdoğan ile görüştüğü" belirtildi. "Obama'nın, Türkiye'nin Libya'da sürdürdüğü insani çabaları ve NATO'nun Uçuşa Yasak Bölge Uygulaması ile Silah Ambargosu operasyonlarına katılımından dolayı takdirlerini dile getirdiği" kaydedilen açıklamada, "İki lider, Libya'da sivillere karşı saldırıların son bulması ve orada Libya halkının iradesini yansıtan kalıcı bir çözümün olması için Kaddafi'nin iktidardan ayrılması ve Libya'yı temelli terk etmesi gerektiği yönünde görüş birliğine vardı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Obama ve Erdoğan'ın, Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kabul edilemez şiddet kullanımı hakkında derin kaygılarını ortaya koydukları, Suriye hükümetinin şiddet kullanımına hemen son vermesi ve Suriye vatandaşlarının demokratik arzularını yansıtan anlamlı reformları derhal hayata geçirmesi gerektiği yönünde aynı görüşü paylaştıkları" kaydedildi. Beyaz Saray açıklamasında ayrıca, "Obama'nın, Başbakan Erdoğan'a, Türkiye ve İsrail'in, bölgesel istikrarın çıkarları doğrultusunda ilişkilerini geliştirecek fırsatları bulacakları umudunu dile getirdiği" bildirildi.

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