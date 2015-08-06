Son gelişmelerden rahatsız olan Öcalan, 'Buraya gelmemeliydi' dedi

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı yetkilileri ve İmralı heyetinde yer alan HDPmilletvekilleri İdris Baluken ile Sırrı Süreyya Önder arasındaki görüşmeye, Abdullah Öcalan’ın mesajları damga vurdu. Öcalan’ın, kendisiyle görüşen devlet yetkililerine dışarıdaki gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu açıkça ifade ettiği iddia edilirken, gelişmelerin buraya evrilmesinden dolayı rahatsızlığını ‘buraya gelmemesi gerekirdi’ sözleriyle ifade ettiği belirtiliyor.

Görüşmeden kulislere yansıyan bilgiler şöyle:

-Kamu Güvenliği Müsteşarıyla Salı gecesi İdris Baluken ile Sırrı Süreyya Önder birlikte görüştü.

-Cenazeler krizi görüşmede bu kriz çözüldü.

-Çözüm sürecinin öneminin devlet içinde de ciddi ciddi tartışıldığı bu sohbette anlaşıldı. Devletin çözüm sürecine olan toplumsal destek boyutunda bazı araştırmalar yaptığı da öğrenildi. Toplumun hala yüzde 70’in çözüm sürecine destek verdiği de sohbette ortaya çıktı.

- Öcalan’ın dışarıdaki gelişmelerden rahatsız olduğu, bu gelişmelerden herkese eleştirileri olduğu devlet yetkilileri tarafından ifade edildi. Gelişmelerin buraya evrilmesinden dolayı rahatsızlığından söz ettiği ‘Buraya gelmemesi gerekirdi’ dediği ifade edildi. Çatışma sürecinden Öcalan’ın rahatsız olduğunu açıkça ifade ettiği de aktarıldı.

- HDP heyeti İmralıya gitmek istediğini söyledi. Ancak, ‘ silahların devrede olduğu dönemde oraya gidişin zor olacağı’ söylendi.

- "Öcalan ile görüşmeler sürüyor mu?" sorusuna KGM yetkilileri, olumlu yanıt verdi. Öcalan'ın sağlık durumunda da bir sorun olmadığı HDP’lilere söylendi.