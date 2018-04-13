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Spor

Son gelişmeler Rıza Çalımbay'ın yüzünü güldürdü

Trabzonspor'a 2 sakat oyuncusundan iyi haber

13 Nisan 2018 17:40

Trabzonspor'da Osmanlıspor mücadelesi öncesinde Yusuf Yazıcı ve Jose Sosa'dan gelen haberler teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yüzünü güldürdü. 

beIN Sports'ta yer alan habere göre; bordo-mavili ekipte, sağlık heyetinden sakatlıkları bulunan Yusuf ve Sosa için verilen "oynayabilirler" raporu Çalımbay'ın elini güçlendirdi.

Her iki futbolcunun da başkent deplasmanında forma giyecek duruma gelmeleri üzerine deneyimli teknik adamın Kayserispor mücadelesindeki ofansif hattı Osmanlı önünde de bozmayacağı bildirildi.

Sakatlıkları devam Ogenyi Onazi, Batuhan ve Esteban Alvarado ile birlikte, Okay Yokuşlu'nun da sarı kart cezalısı olması Karadeniz ekibinde sakatlıktan çıkan oyunculara forma şansı doğurdu.

Rıza Çalımbay'ın 29. haftanın kapanış mücadelesi öncesinde Castillo ve Bero'ya "hazır olun" mesajı gönderdiği ifade edildi. Çalımbay'ın her 2 oyuncuyu Yusuf ve Sosa'dan son anda gelebilecek olumsuz bir habere karşı osmanlıspor mücadelesine hazırladığı belirtildi.

Avrupa Ligi şansının devam etmesi için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğinin altını çizen Çalımbay'ın futbolcularına da kümede kalma mücadelesi veren rakibi küçümsememeleri yönünde uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

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