Son gaziyi devlet uğurluyor

11 Kasım’da 105 yaşında hayata gözlerini yuman İstiklal Madalyası sahibi son gazi emekli Albay Mustafa Şekip Birgöl için MHP’den gelen "Meclis’te devlet töreni yapalım, vefa borcumuzu ödeyelim" önerisi, AKP, CHP ve DTP tarafından da tekrarlanınca Meclis Başkanı Toptan, Başbakanlık ile temas kurdu. Yaşanan hızlı trafiğin ardından son gazi için bugün Ankara’da Meclis töreni, yarın ise İstanbul’da Devlet töreni düzenlenmesi kararlaştırıldı.



İstiklal madalyası sahibi, Kurtuluş Savaşı’nın son gazisi Mustafa Şekip Birgöl için bugün TBMM’de "Meclis töreni", yarın da İstanbul’da "Devlet töreni" düzenlenecek. Siyasi partilerin iki saat içinde aldığı ortak karar ile son gaziyi, "Gazi Meclis" uğurlayacak. İstanbul’daki devlet töreni için Bakanlar Kurulu kararnamesi hazırlandı.



İlk adım MHP’den



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, dün bir yazıyla TBMM Başkanı Köksal Toptan’a başvurarak, Birgöl için TBMM’de tören düzenlenmesini istedi. Toptan, "Vefa borcumuzu ödeyelim" diyerek harekete geçti ve törenin mevzuat açısından nasıl organize edileceğini araştırdı. AKP, CHP ve DTP yönetimleri de aynı saatlerde son gazinin Meclis’ten uğurlanmasını istediler.



Yazıcı görevlendirildi



Toptan, Başbakanlık ile temas kurdu. Başbakan Tayyip Erdoğan da tören hazırlıkları için Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı görevlendirdi. Cenazenin Meclis’teki tören için Ankara’ya getirilmesi gerektiğinden Birgöl’ün ailesi ile de temas kuruldu.



Genelge ile Meclis töreni



Devlet cenaze törenleri yönetmeliği, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan için devlet töreni düzenlenmesini öngörüyor. Ancak, Bakanlar Kurulu’nca cenaze töreni düzenlenmesine karar verilen kişiler için de devlet töreni yapılabiliyor. Meclis’teki tören için kararname çıkartılması bugüne yetişemediğinden bir genelge hazırlandı. Bu nedenle Ankara’daki tören "Devlet" değil "Meclis töreni" olacak.



Kararname hazırlandı



Son gazi için İstanbul’da devlet töreni düzenlenmesi için de Bakanlar Kurulu kararnamesi hazırlandı. Başbakanlık yetkilileri, yarına kadar imzaların tamamlanarak kararnamenin yayınlanacağını bildirdiler. Böylece İstanbul’daki tören, "Devlet töreni" olacak.



Gül de katılacak



Toptan, dün basın toplantısı düzenleyerek tören programını açıkladı. Buna göre Birgöl’ün cenazesi bugün sabah İstanbul’dan Ankara’ya getirilecek. Meclis töreni saat 11.30’da yapılacak. Toptan, "Meclis törenine" merhumun kızı, damadı ve torunun da katılacağını bildirdi. Toptan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve devlet erkanının da bu törende hazır bulunacağını söyledi. Törene eski cumhurbakanları da davet edildi.



Toptan, yarın İstanbul’da yapılacak olan "devlet törenine" de kendisinin yanı sıra devlet erkanının da üst düzeyde katılacağını bildirdi. Dün ABD’ye giden Başbakan Tayyip Erdoğan törenlere katılamayacak. Gül, bugün Meclis’teki törene katıldıktan sonra Bakü’ye gidecek. Bu nedenle yarın İstanbul’daki törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile Gül’ün yaveri katılacak.



Hafızamıza çivi çakarız



Vural, "Kurtuluş Savaşını Türk milleti adına yürütmüş olan TBMM, aynı zamanda Gazi Meclis’tir. Anayasamızın 117. maddesi Başkomutanlığın, TBMM’nin manevi varlığından ayrılamayacağını ifade ederek tarihi misyonunu vurgulamıştır. Bu hususlar dikkate alınarak son gazi Birgöl’e ve onun şahsında Kurtuluş Savaşı’nın şehit ve gazilerine, Türk milleti adına minnetlerimizi ifade etmek için tören TBMM’de yapılmalı. Bu sadece Birgöl’ün değil, tüm gazilerimiz için bir törene dönüşecek. Hafızamıza unutulmayacak bir çivi çakmış olacağız" dedi.



CHP: Anlamlı ve çok doğru



CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, "Meclis’te devlet töreni düzenlenmesini çok uygun olacak. Son gazimiz için yapılacak tören günümüz konjonktüründe de çok anlamlı olur. Kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın bir kez daha vurgulanması açısından da özel önem taşır" dedi.



DTP’den de olumlu tavır



DTP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ise "Bu insanın, Türkiye Cumhuriyetine Kurtuluş Savaşı’nda emeği var. Özellikle demokrasi mücadelesinde emeği geçen, savaşa bilfiil katılmış, cumhuriyete katkılar sunmuş bir insan niye böyle bir töreni hak etmesin? Bu şahsi fikrim ama partimin de karşı çıkacağını sanmıyorum" dedi.



Başbuğ ilgilenmese son gazi bilinmezdi



Mustafa Şekip Birgöl’ün üç çocuğundan hayatta bulunan tek evladı İpek Artunç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un ilgilenmemesi halinde, babasının son gazi olduğunun öldükten sonra ortaya çıkacağını belirtti, "Bu da çok acı olacaktı" dedi. Başbuğ, 1. Ordu Komutanlığı sırasında Kurtuluş Savaşı Gazisi Birgöl’ün yaşadığını öğrenince, evinde ziyarete gitmişti. Artunç, babasının İstiklal Savaşı’na ilişkin anılarını yazmadığını da söyledi, şunları anlattı: "Geçmişe ilişkin yaşadıklarına ait notları da yoktu. Son derece mütevazıydı. Savaş anılarını konuşmak istemezdi. Bize Afyon Cephesi’nde savaştığını, çetelerle mücadele ettiğini ve Atatürk ile Gülcemal Vapuru’nda yaptığı yemek sohbetlerini anlatırdı. Hatta Afyon Cephesi’nde ve çetelerle savaştığı sırada, bir avuç askeriyle, ağaçlar üzerinde dinlenirlermiş. Çok yılan varmış. Bir de düşmana karşı ağaç üzerinde uyumak ve dinlenmek daha güvenliymiş."



Orgeneral Başbuğ da son Mustafa’yı uğurlayacak



Genelkurmay internet sitesinde, Emekli Albay Mustafa Şekip Birgöl için yarın saat 11.00’de önce Selimiye’deki 1’inci Ordu Komutanlığı Karargáhı’nda özel bir tören yapılacağı belirtildi. Birgöl’ün, Selimiye Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedileceği kaydedilen açıklamada, "Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün son silah arkadaşına yapılacak bu anlamlı törene, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları da katılacaklardır" denildi.





