Son gaziye Meclis'te tören

Meclis, 105 yaşında hayatını yitiren İstiklal Savaşı’nın son gazisi emekli albay Mustafa Şekip Birgöl’ü törenle uğurladı.



TBMM’de düzenlenen devlet törenine, Birgöl’ün kızı İpek Tülay Artunç, damadı Bekir Suat Artunç, torunu Tansu Kayrın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Cemil Çiçek, Başkanlık Divanı üyeleri, bakanlar, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Ankara Valisi Kemal Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.



Eski Meclis başkanlarından; AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Hikmet Çetin, Cahit Karakaş, İsmet Sezgin ve Ferruh Bozbeyli de son gaziyi uğurlayanlar arasında yer aldı.

Kore ve Kıbrıs Gazilerinin de katıldığı törende, Başkanlık Divanı katip üyeleri Harun Tüfekçi, Birgöl’ün resmini, Fatoş Gürkan ise Birgöl’ün istiklal madalyasını taşıdı.



Birgöl’ün cenazesi, tören alanındaki yerine konurken öz geçmişi okundu. Cenazenin tören alanındaki yerine konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Birgöl’ün cenazesi daha sonra cenaze aracına konuldu. Bu sırada, Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Toptan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Başbakan Yardımcısı Yazıcı ve Çiçek ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Birgöl’ün ailesiyle birlikte cenazenin arkasında yürüdü.



Cenazenin araca konulup Meclis'ten ayrılmasının adından, Gül, Toptan, Başbuğ ve törene katılanlar, Birgöl’ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti. TBMM Başkanı Toptan, Cumhurbaşkanı Gül’ün aracına binerek kendisiyle birlikte Meclis'ten ayrıldı.



'Üzülmemizi istemiyordu'



Son Gazi Mustafa Şekip Birgöl’ün kızı İpek Tülay Artunç, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.



Artunç, törenden sonra gazetecilere duygularını anlatırken, babasının "çok mütevazi ve öne çıkmak istemeyen bir kişiliğe" sahip olduğunu ifade ederek, "Kendisi, ölümünden sonra üzülmemizi istemiyordu; ’arkamdan üzülmeyin’ derdi" diye konuştu.



Artunç, Mecliste tören düzenlenmesinden dolayı "minnettar olduklarını" belirterek, "Burada tören düzenlenerek, Birgöl’le bir kez daha gurur duymamıza neden oldular. O da bunları hissediyordur diye düşünüyorum. Acı ile gururu aynı anda yaşıyoruz" dedi.



Birgöl’ün ölümünden önce katıldığı savaşları ve yaşadığı kötü anları kendilerine anlattığını bildiren Artunç, babasının, düşmanın İzmir’de denize dökülmesinin ardından birliğine geri döndüğünü, daha sonra birçok isyanın bastırılmasında görev aldığını kaydetti.



Birgöl’ün torunu Tansu Kayrın ise "Çok onurluyuz, çok gururluyuz. Acımız çok büyük. Hem acı, hem gurur hepsi bir arada. Çok enteresan iki duygu bir arada" diye konuştu.



Meclis tarihi günlerinden birini yaşadı



"Gazi Meclis", son gaziyi uğurlarken tarihi günlerinden birini yaşadı. TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın, "Meclisin Kurtuluş Savaşı’nın son gazisine Gazi Meclisin varlığına yakışır bir biçimde tören yapılacağını" duyurmasının ardından, tören için hazırlıklara başlandı.



Törene katılanlar, sabah saatlerinden itibaren Meclise gelmeye başladı. Vatandaşların katılımına da açık tutulan törende, Genel Kurul ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile diğer komisyonların çalışmalarına ara vermesi nedeniyle milletvekillerinin yoğun katılımı gözlendi.

Meclis, Birgöl’ü uğurlarken en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Törenin yapıldığı şeref girişi merdivenleri tümüyle dolarken, çok sayıda televizyon kanalı da töreni canlı olarak yayınladı.



Törene ilk gelen kişilerden biri, MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Orgeneral İlker Başbuğ, Birgöl’ün kızı İpek Tülay Artunç’un yanında dururken, Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandıktan sonra törendeki yerini aldı.



İstanbul'da devlet töreni



Birgöl’ün cenazesi, yarın İstanbul’da düzenlenecek törenle toprağa verilecek. İstanbul'daki tören saat 11.00'de Selimiye Kışlası'nda yapılacak. Törene Genelkurmay Başkanı Başbuğ da katılacak. Birgöl'ün cenazesi, Selimiye Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



İlk adım MHP’den



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, dün bir yazıyla TBMM Başkanı Köksal Toptan’a başvurarak, Birgöl için TBMM’de tören düzenlenmesini istedi. Toptan, "Vefa borcumuzu ödeyelim" diyerek harekete geçti ve törenin mevzuat açısından nasıl organize edileceğini araştırdı. AKP, CHP ve DTP yönetimleri de aynı saatlerde son gazinin Meclis’ten uğurlanmasını istediler.



Yazıcı görevlendirildi



Toptan, Başbakanlık ile temas kurdu. Başbakan Tayyip Erdoğan da tören hazırlıkları için Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı görevlendirdi. Cenazenin Meclis’teki tören için Ankara’ya getirilmesi gerektiğinden Birgöl’ün ailesi ile de temas kuruldu.



Genelge ile Meclis töreni



Devlet cenaze törenleri yönetmeliği, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan için devlet töreni düzenlenmesini öngörüyor. Ancak, Bakanlar Kurulu’nca cenaze töreni düzenlenmesine karar verilen kişiler için de devlet töreni yapılabiliyor. Meclis’teki tören için kararname çıkartılması bugüne yetişemediğinden bir genelge hazırlandı. Bu nedenle Ankara’daki tören "Devlet" değil "Meclis töreni" oldu.



Kararname hazırlandı



Son gazi için İstanbul’da devlet töreni düzenlenmesi için de Bakanlar Kurulu kararnamesi hazırlandı. Başbakanlık yetkilileri, yarına kadar imzaların tamamlanarak kararnamenin yayınlanacağını bildirdiler. Böylece İstanbul’daki tören, "Devlet töreni" olacak.