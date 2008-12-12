Son fire Tello !..

Ankaragücü maçı ile kötü gidişe son vermek isteyen Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geliyor. Uğur İnceman ve Serdar Kurtuluş'un sakat, Sivok ve İbrahim Üzülmez'in cezalı olduğu siyah-beyazlı takımda, sakatlığı9 geçmeyen Tello da maç kadrosuna alınmadı.





Turkcell Süper Lig'de yarın Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.



Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı son antrenmanını yaparken, sakatlıkları bulunan Aydın Karabulut, Serdar Kurtuluş, Uğur İnceman ve Tello'nun çalışmaya katılmadığı bildirildi.



Kulüp doktoru Ayhan Optur, Aydın Karabulut, Serdar Kurtuluş ve Uğur İnceman'ın ardından, Tello'nun da yarınki maçın kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.



Siyah-beyazlı ekipte cezalı durumda bulunan Sivok ve İbrahim Üzülmez'le birlikte eksik oyuncu sayısı böylece 6'ya yükseldi.



Diğer yandan, teknik direktör Mustafa Denizli'nin, sakat ve cezalı oyuncular dışındaki tüm futbolcuları maç kadrosuna dahil ettiği ifade edildi.

