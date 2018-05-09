T24 LogoT24 Logo
Gündem

Son durum | Cumhurbaşkanı adaylığı için kim, ne kadar imza topladı?

Vatan Partisi: 110 bin imza topladık

09 Mayıs 2018 13:11

Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermek üzere imza verme işlemi son gününe girdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan partisinin adayı Doğu Perinçek'in çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, “Şu anda 110 bin imza toplanmış durumdadır” dedi. 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imzayı ilk günde birkaç saatte bulmuştu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise 100 bin imzayı üçüncü günde geçmişti.

İyi Parti dün (8 Mayıs 2018) yaptığı açıklamada, imza verme işleminin Akşener için sona erdiğini ve erken seçime odaklanılması gerektiğini söylemişti.

Hürriyet’in haberine göre öğlen saatlerin mevcut imza durumları şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 247 bin 623

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 161 bin 342

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 97 bin 088

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: 2 bin 545

Sözcü'den Can Özçelik’e konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan çalışmalarının sürdüğünü aktararak, "Şu anda 110 bin imza toplanmış durumdadır” dedi.

 

 

 

ETİKETLER

İyi PartiMeral AkşenerSaadet PartisiTemel KaramollaoğluVatan PartisiDoğu Perinçek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24