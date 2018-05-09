Son durum | Cumhurbaşkanı adaylığı için kim, ne kadar imza topladı?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermek üzere imza verme işlemi son gününe girdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan partisinin adayı Doğu Perinçek'in çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, “Şu anda 110 bin imza toplanmış durumdadır” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imzayı ilk günde birkaç saatte bulmuştu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise 100 bin imzayı üçüncü günde geçmişti.

İyi Parti dün (8 Mayıs 2018) yaptığı açıklamada, imza verme işleminin Akşener için sona erdiğini ve erken seçime odaklanılması gerektiğini söylemişti.

Hürriyet’in haberine göre öğlen saatlerin mevcut imza durumları şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 247 bin 623

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 161 bin 342

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 97 bin 088

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: 2 bin 545

Sözcü'den Can Özçelik’e konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan çalışmalarının sürdüğünü aktararak, "Şu anda 110 bin imza toplanmış durumdadır” dedi.